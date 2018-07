Il bacio più bello è quello della mamma

Giornata mondiale del bacio - per Italiani il più importante è sempre quello della mamma : Per sette Italiani su dieci il primo bacio che non si dimentica mai è quello materno, in particolare il bacio della buona notte, perché segno di amore gratuito e incondizionato che trasmette un senso di protezione e di pace. I risultati di uno studio di Baci Perugina per la Giornata mondiale del bacio.Continua a leggere

Chiede all’ex l’ultimo bacio - gli afferra la lingua con i denti e non lo lascia più andare : L'episodio in una strada affollata di persone che hanno ripreso la scena. Alla fine per separare la donna dal ragazzo è stato necessario l'intervento della polizia.Continua a leggere