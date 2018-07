Ibra - la Svezia può arrivare in fondo : "Io davvero penso che la Svezia possa diventare campione del mondo, come ho detto prima dell'inizio del torneo - ha detto l'attaccante -. Ha battuto il Messico, che era forte, e poi la Svizzera. ...

Svezia ai quarti del Mondiale - era Ibrahimovic il problema? Zlatan come Loki : dio sì - ma portatore di sventure : La Svezia batte la Svizzera e accede ai quarti di finale del Mondiale di Russia 2018. I ‘Vichinghi’ avanti anche senza il ‘divino’ Ibrahimovic: era davvero Zlatan il problema dei giallo-blu? Vittoria sporca, sofferta e arrivata di misura. La Svezia è questa, niente di più e niente di meno, ma risulta maldettamente efficace. Basta un tiro di Forsberg, uno dei pochi finiti nello specchio della porta, anche deviato da ...

LIVE Pagelle Svezia-Svizzera - Mondiali 2018 : sfida equilIbrata a caccia dei quarti di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle degli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018: allo stadio San Pietroburgo alle 16 si affrontano Svezia e Svizzera, una sfida davvero equilibrata che vale il passaggio del turno e un clamoroso quarto di finale. Gli scandinavi, castigatori di Italia prima e Germania poi, non vogliono interrompere il proprio sogno. La qualità degli elvetici potrebbe prevalere, così come la maggior ...

Mondiali Russia 2018 - Ibrahimovic la spara grossa : “sapevo che la Svezia sarebbe andata lontano - probabilmente vincerà” : L’attaccante svedese ha parlato della propria Nazionale, profetizzando la vittoria del titolo mondiale per i suoi connazionali Prima nel gruppo della Germania, alzi la mano chi se lo sarebbe mai aspettato. La Svezia ha ribaltato il pronostico, vincendo un girone in cui molti la davano per spacciata. Le due vittorie invece ottenute contro Corea e Messico hanno lanciato gli uomini di Andersson, che sfideranno adesso la Svizzera agli ...

Mondiali 2018 Russia - Ibrahimovic : 'Ho dominato il mondo tanti anni - ora tocca alla Svezia' : "Ho dominato il mondo, ora tocca alla Svezia" E ancora: "Sono molto felice e orgoglioso di essere svedese " prosegue Ibrahimovic " Ho detto prima della Coppa del mondo che la Svezia sarebbe andata ...

La Svezia legittima la sua presenza al Mondiale! Dalla lezione ad Ibrahimovic al comando del girone F : l’Italia la smetta di rosicare : La Svezia chiude la bocca ai critici e legittima la sua presenza a Russia 2018: i ragazzi Andersson chiudono il girone-F al primo posto anche senza Ibrahimovic. L’Italia avrebbe fatto meglio? Sfatiamo un mito: la Svezia merita di essere ai Mondiali di Russia 2018. Basta guardare l’esito del girone-F, che vede proprio i ragazzi di coach Andersson chiudere al primo posto, grazie ai successi su Corea del Sud e Messico, con 5 gol fatti e ...

Mondiali Russia 2018 - Ibrahimovic distrugge la Svezia : “avrei potuto fare meglio rispetto a loro” : L’attaccante dei Los Angeles Galaxy ha parlato delle prestazioni della Svezia ai Mondiali di Russia 2018, esprimendo il proprio parere personale Una partita alla fine del girone, la Svezia si gioca tutto nel match contro il Messico, confronto da dentro o fuori al termine del quale potrebbe ritrovarsi fuori dai Mondiali. La sconfitta con la Germania all’ultimo minuto ha complicato le cose, obbligando Granqvist e compagni a battere il ...

Mondiali 2018 - ct Svezia : “basta domande su Ibra” : Allo Stadium di Niznij Novgorod la Svezia esordisce oggi a Russia 2018 affrontando i misteriosi coreani del sud, che per confondere le idee alle spie svedesi in ogni amichevole giocata quest’anno hanno sempre cambiato numeri di maglia. “Per mischiare le carte – ha spiegato il ct dei ‘guerrieri del Taeguk’ -. Sapevo che veniva sempre una loro spia e allora ho pensato di confonderlo ancor di più, visto che già in ...

Svezia - c'è Andersson e non Venura : 'Ma ora basta chiedermi di Ibrahimovic' : Gioca la Svezia e qui calano i rimpianti. Poteva essere il giorno dell'Italia, invece in campo ci sarà la Svezia. Allo Stadium di Niznij Novgorod, dove da agosto giocherà il risorto Volga, la Svezia ...