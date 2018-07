Stadio della Roma - i verbali di Luca Parnasi : “Palozzi mi chiedeva sempre soldi - Civita voleva un lavoro per il figlio” : “Palozzi mi chiedeva sempre soldi, a Civita ho fatto un favore mettendomi nei suoi panni come padre ma non gli ho mai dato soldi”. Luca Parnasi, il costruttore finito in carcere nella maxi inchiesta sul nuovo Stadio della Roma e che ha cominciato a collaborare con la procura, descrive così ai pm di piazzale Clodio il suo rapporto con i due indagati, rappresentanti della politica Romana. Il primpo è l’ex assessore regionale del Pd, ...

Migranti - ex deputato Udc arrestato : “I soldi per l’accoglienza usati per comprare l’abbonamento allo stadio della Juventus” : I fondi per l’accoglienza ai Migranti in provincia di Trapani sono stati utilizzati anche per acquistare abbonamenti allo Juventus Stadium per la stagione 2015/2016. Il retroscenza è emerso durante una delle perquisizioni negli uffici riferibili a Onofrio “Norino” Fratello, ex deputato dell’ Udc dell’Assemblea Regionale Siciliana, arrestato dai carabinieri di Trapani. Tra i documenti sequestrati, infatti, gli ...

soldi pubblici - diamanti - investimenti in Tanzania e il filone del dopo Bossi : caccia dei Pm ai fondi spariti della Lega : Tutto è scoppiato con la sentenza della Cassazione: "Si possono sequestrare i beni della Lega ovunque vengano rinvenuti Soldi - conti bancari, libretti, depositi - fino a raggiungere la cifra di 49 ...

I soldi della Lega hanno avvelenato il rapporto tra Salvini e la magistratura : Matteo Salvini torna ad attaccare i giudici accusando "alcuni" di loro di "fare politica", anche se spiega di non vedere un "disegno generale" dietro la vicenda del sequestro dei fondi al suo partito. Ma, all'indomani della pubblicazione delle motivazioni con cui la Cassazione ha dato il parere favorevole al sequestro, la Lega non indietreggia e fonti di Via Bellerio fanno trapelare che il partito ...

Renzi : Salvini spieghi sui soldi della Lega e apra il portafoglio : Roma, 4 lug. , askanews, 'Nessuno apre bocca sul fatto che la Lega deve 48 milioni ai cittadini italiani, e lo dice una sentenza della magistratura. Salvini venga in Parlamento a raccontare che fine ...

La storia dei soldi della Lega - dall’inizio : Cosa ha deciso la Cassazione, come ci si è arrivati e cosa dicono invece Matteo Salvini e gli avvocati del suo partito The post La storia dei soldi della Lega, dall’inizio appeared first on Il Post.

[L'analisi] Ronaldo è più ricco della Juve - ecco tutti i soldi che guadagna e i misteri dell'affare impossibile : Con queste cifre come si fa a pensare che la Juventus possa davvero permettersi di comprare il giocatore più forte del mondo assieme a Messi, e di sicuro il più ricco, e più ricco persino della ...

Cassazione : 'Sequestrare i beni della Lega ovunque siano'. Salvini : 'Mai visti soldi' : Ecco le motivazioni della Cassazione riguardo al ricorso del pm di Genova contro Matteo Salvini contrario ai sequestri a 'tappeto' dei beni Lega: 'ovunque venga rinvenuta' qualsiasi somma di denaro ...

"Sequestrate soldi della Lega ovunque" : "Ovunque venga rinvenuta" qualsiasi somma di denaro riferibile alla Lega Nord - su conti bancari, libretti, depositi - deve essere sequestrata fino a raggiungere 49 milioni di euro, provento della truffa allo Stato per la quale è stato condannato in primo grado l'ex leader leghista Umberto Bossi. Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni che accolgono il ricorso del pm di Genova contro Matteo Salvini contrario ai sequestri a ...

Cassazione : “Sequestrare i soldi della Lega ovunque siano” : La Guardia di Finanza potrà mettere mano ai conti della Lega, che secondo l'accusa, dovrebbe restituire allo Stato 49 milioni di euro.Continua a leggere

Aste giudiziarie - si intasca i soldi della cauzione o della vendita dei beni pignorati : 45enne leccese arrestata per peculato : Si sarebbe impossessata delle somme versate a titolo di cauzione dai partecipanti ad un'asta , 14 casi, e del ricavo derivante dalla vendita dei beni pignorati , 19 casi, , "intascando" il relativo ...

LeBron James sorpassa Steph Curry : il più pagato della NBA! Quanti soldi guadagnano i due campioni? : LeBron James ha operato il sorpasso sul grande rivale Steph Curry. Non si tratta di una classifica di valori sportivi o di palmares. Semplicemente nella gerarchia degli stipendi della NBA. LeBron ha infatti appena firmato un quadriennale da 154 milioni di dollari con i Los Angeles Lakers dunque 38,5 milioni di euro, un milioncino in più dell’ingaggio di Curry con i Golden State Warriors (si ferma a 37,46). La classifica di Forbes pendeva ...

Parnasi : ecco i politici che pagavo - soldi a Pd e fondazioni della Lega : Il costruttore ai pm nelle sue 11 ore di interrogatorio: erano loro a cercarmi, li accontentavo perché poi tornavano utili

Foggia - usavano i soldi della fondazione De Piccolellis per i loro acquisti : 4 arresti : Foggia - Conti correnti bancari, immobili e tre autovetture per un valore complessivo di 350mila euro sono stati sequestrati dai militari della guardia di finanza a quattro Foggiani. Gli stessi sono ...