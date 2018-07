I risultati dei test Invalsi sono allarmanti per la Calabria

Tumore del fegato : Ipsen annuncia la pubblicazione dei risultati dello studio III CELESTIAL di cabozantinib : Ipsen ha annunciato la pubblicazione sul New England Journal of Medicine (NEJM) dei risultati dello studio di fase III CELESTIAL di cabozantinib in pazienti con carcinoma epatocellulare (HCC) avanzato, precedentemente trattati. I dati, presentati lo scorso gennaio al Congresso sui tumori gastrointestinali della Società americana di Oncologia Clinica (ASCO-GI), dimostrano che cabozantinib ha determinato un miglioramento statisticamente ...

Softball - Serie A1 : i risultati della nona giornata - quarta di ritorno. Perdono una partita le seconde dei due gironi Caronno e Forlì : Si è completata nello scorso weekend la nona giornata, nonché quarta del girone di ritorno, del campionato italiano di Serie A1 di Softball. La giornata ha visto soffrire particolarmente le formazioni più quotate: sia Bollate che Bussolengo hanno avuto le loro difficoltà, mentre la Sestese è riuscita a conquistare una vittoria contro Forlì. GIRONE A Collecchio-Saronno Collecchio vince entrambe le partite. La prima, più combattuta, vede le ...

risultati MONDIALI 2018/ Classifica dei gironi G-H : Belgio e Inghilterra in campo! Diretta gol live score : RISULTATI MONDIALI 2018: Classifica aggiornata dei gironi G e H, Diretta gol live score delle partite. La Colombia vince il girone, il Giappone elimina il Senegal con il conto degli ammoniti(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 19:37:00 GMT)

I risultati dei T3 Innovation BootCamp e di un'intensa giornata di lavoro : Significativi i risultati emersi dalle sessioni di dibattito tra il mondo della ricerca lucana e il Comitato scientifico, costituito da T3 Innovation per facilitare la condivisione e contaminazione ...

Mezzo vuoto o mezzo pieno? Il bicchiere del M5S dopo i risultati dei ballottaggi : Non moltissimo per una forza politica che il 4 marzo scorso si era largamente dimostrato il primo partito italiano con oltre il 32% dei consensi. Ma si sa, i pentastellati funzionano soprattutto ...

