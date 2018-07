I grillini contro il Cnel | Riusciremo ad abolirlo Eppure bocciarono Renzi

ilgiornale

(Di venerdì 6 luglio 2018) Riccardo Fraccaro, ministro pentastellato per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta, vuole riuscire dove altri hanno fallito: abolire il. "In tanti lo hanno detto, noi lo faremo", ha tuonato il grillino durante un'intervista all'Huffington Post. E "se non saranno Camera e Senato a farlo con i due terzi dei voti, ci sarà un referendum". Perché d'altronde - aggiunge - non c'è "niente di più bello che restituire la parola ai cittadini". Insomma, se proprio dobbiamo dirla tutta, a provare ad abolire il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ci ha già provato qualcun altro. E proprio "restituendo la parola ai cittadini". Ma in quel lontano - o non così tanto - referendum del 4 dicembre 2016 promosso dacosa aveva fatto il M5s? Aveva votato "no". Fraccaro, però, spiega che la sua intenzione sarebbe quella di chiedere al Parlamento di esprimersi su una singola ...