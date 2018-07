I Golden State Warriors hanno rotto la NBA?

Golden State scommette su Cousins l'«all star» più indolente che ci sia : ...Basket RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Giorgio Lacchin Invio mail Caposervizio redazione Sport ...

La squadra di basket NBA dei Golden State Warriors ha preso un altro giocatore fortissimo : DeMarcus Cousins : I Golden State Warriors, squadra di basket vincitrice di tre delle ultime quattro stagioni NBA, hanno messo sotto contratto un altro giocatore fortissimo, uno dei migliori della lega: DeMarcus Cousins, dei New Orleans Pelicans. Cousins, 27 anni, è un “all The post La squadra di basket NBA dei Golden State Warriors ha preso un altro giocatore fortissimo: DeMarcus Cousins appeared first on Il Post.

Basket NBA - i Golden State Warriors piazzano il colpo DeMarcus Cousins - Rajon Rondo ai Lakers : DeMarcus Cousins ai Golden State Warriors. La notizia della notte di free agency NBA è quella relativa al nativo dell’Alabama, che si trasferisce alla corte di Steve Kerr a seguito di un contratto annuale da 5,3 milioni di dollari. Cousins, quattro volte All Star ed oro olimpico con Team USA a Rio 2016, ha terminato anzitempo l’ultima stagione coi New Orleans Pelicans a causa della rottura del tendine d’Achille sinistro, cosa ...

NBA - Golden State “aggiunge” Cousins : nasce il quintetto più forte della storia? : DeMarcus Cousins ha firmato un contratto annuale con i Golden State Warriors, andando a creare una macchina da guerra Quella che stiamo vivendo sarà ricordata come una delle estati più calde di sempre dal punto di vista del mercato NBA. La stagione è iniziata col botto, vale a dire la “decision 3.0” di LeBron James, il quale ha scelto di lasciare Cleveland per approdare ai Lakers. Un trasferimento che potrebbe cambiare la ...

Mercato NBA – Ancora una notte di fuoco : DeMarcus Cousins ai Golden State Warriors : Dopo LeBron James è il turno di DeMarcus Cousins: contratto di un anno con i Golden State Warriors Dopo la decisione di LeBron James, che sarà un giocatore del Los Angeles Lakers, arriva un’altra notizia di fuoco dal Mercato Nba. DeMarcus Cousins ha deciso il suo futuro: firmato un contratto di un anno con i campioni in carica, i Golden State Warriors. Un contratto, secondo ESPN, di un anno da 5.3 milioni di dollari che ha lasciato ...

