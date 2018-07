I Concerti della Cisterna di Monghidoro

ARCIDOSSO - GR - tre giorni di musica folk con il festival "Il calore della terra" laboratori gli spettacoli e i Concerti ad ingresso libero con importanti protagonist* della musica popolare italiana : ... la rassegna trasforma il borgo amiatino in un palcoscenico a cielo aperto dove luoghi ricchi di storia come il Castello Aldobrandesco o il bellissimo Parco del Pero ospitano laboratori, spettacoli e ...

Liam Payne in tour nel 2019 prima della reunion con gli One Direction : ci saranno Concerti anche in Italia? : Liam Payne in tour nel 2019: il cantante annuncerà a breve le date della tournée che accompagnerà il primo progetto a solista del cantante degli One Direction. Intervistato dal Daily Star, Liam Payne ha svelato alcune novità circa la sua carriera da solista: il cantante pubblicherà il suo primo album di inediti il prossimo 14 settembre, mentre sarà in tour in tutto il mondo a partire dal 2019. "Il mio album uscirà entro la fine dell'anno ...

Al via il Festival della Piana del Cavaliere - la rassegna multimediale con Concerti - teatro e mostre : ... la rassegna multidisciplinare con due settimane di spettacoli, nella Marsica, nei comuni di Pereto e Rocca di Botte, a meta strada tra Roma e L'Aquila, con concerti, arti visive, spettacoli teatrali ...

Concerti - street-food e spettacoli : 'Festa europea della musica' a Romano : ... Gruppo Giovani dell'amministrazione comunale, , annovera due band di fama nazionale " The Bluebeathers & Shandon, , una settimana di spettacoli e Concerti, 14 eventi collaterali , laboratori, saggi ...

Val Tidone Festival - Concerti a Piacenza e in dieci comuni della valle : Gli spettacoli si svolgeranno in luoghi di particolare interesse storico, architettonico e naturalistico della vallata ma anche in spazi 'alternativi', deputati alle espressioni artistiche ...

Concerti della PFM in Italia nel 2018 - il ritorno dopo il tour mondiale : biglietti in prevendita : Ufficiali i Concerti della PFM in Italia nel 2018 dopo il tour mondiale. Emotional Tattoos tour torna quindi nel nostro paese dopo i Concerti che hanno tenuto in America ma anche in Giappone e in Gran Bretagna. I live saranno quindi la giusta occasione per presentare i brani dell'ultimo disco rilasciato a distanza di 14 anni dalla loro ultima espressione discografica. Le canzoni scelte sono quelle contenute in Emotional Tattoos, oltre agli ...

Concerti - Vasco Rossi : la scaletta della data zero del VascoNonStop 2018 a Lignano Sabbiadoro : ...dice no" "Gli spari sopra" "Stupido hotel" "Siamo soli" "Domenica lunatica" "Il mondo che vorrei" "Brava/L'uomo più semplice/Ti prendo e ti porto via/Dimentichiamoci questa città" "Rewind" "Un mondo ...

Eventi. I Sinergia Elettronica ospiti della rassegna di Concerti Paradoxes #39 : ... fondato nel 2013 da Virginia Genta e David Vanzan , già attivi insieme come Jooklo, presenti ormai da tempo su palchi di mezzo mondo, da Wels a Montreal, da San Francisco a San Pietroburgo, in tutte ...