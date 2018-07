I cani sono più rancorosi dei lupi Lo dice la scienza

Sono entrati in vigore i dazi americani sui prodotti cinesi : Hanno un valore complessivo di 34 miliardi di dollari, e Trump ne ha già annunciati di nuovi The post Sono entrati in vigore i dazi americani sui prodotti cinesi appeared first on Il Post.

LIVE Brasile-Serbia - Mondiali 2018 in DIRETTA : i verdeoro non possono scherzare. I balcanici credono nel miracolo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brasile-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Le due squadre si contendono la qualificazione agli ottavi di finale: ai verdeoro basterebbe un pareggio per proseguire la propria avventura nella rassegna iridata ma verrebbero eliminati in caso di una sconfitta contro i balcanici che scenderanno in campo particolarmente agguerriti e con la voglia di fare saltare il banco. Neymar e compagni ...

Al Bioparco di Roma sono nati quattro fennec - i canidi più piccoli al mondo [GALLERY] : 1/6 Credit: Archivio Bioparco – Massimiliano Di Giovanni ...

Africani schiavi degli abusivi sono facchini per i ristoranti : Arrivano carichi come muli, sperando di rimediare qualche euro. sono giovani Africani con pacchi di cibo, bevande e bombole del gas. Li portano a un gruppo di sudamericani che da aprile hanno aperto una sorta di attività di ristorazione a cielo aperto dentro il Parco Lambro. E non paghisfruttano per i lavori più faticosi quelli che sembrano migranti. E iniziano anche a trascinarsi dietro il classico problema delle risse tra ubriachi che in via ...

Di canio : 'Tornerei un milione di volte. Il saluto al derby? Sono pentito ' : Oggi si è intrattenuto al Rieti Sport Festival, evento organizzato dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Cechi, e si è così espresso: 'Nasco laziale a modo mio ma ho nel cuore ...

Governo - il problema non sono gli africani. Sono i calabresi : C’è un problema di misura. Matteo Salvini dice che gli immigrati ci costano cinque miliardi (ed esagera). Ma la ‘ndrangheta e la mafia ci costano più di 100 miliardi. Allora, prima gli italiani: occupiamoci dei calabresi e dei siciliani; in pianura Padana ci Sono dieci milioni di terroni: rimandiamoli a casa. Che oltretutto i meridionali usano i diesel per dispetto per inquinare di più le città e asfissiare i padani. Lo fanno apposta. E poi ...

Il mistero degli attacchi sonori contro gli americani arriva in Cina : Roma. Mal di testa, perdita di equilibrio, disordine del sonno, più o meno gravi disturbi neurologici. Sono i sintomi che da qualche settimana affliggono alcuni dipendenti del consolato americano di Guangzhou, nel nord-ovest di Hong Kong, in Cina, dopo che erano stati rilevati alcuni “suoni inusuali

Ora o mai più - Alessandro canino a Blogo : "Se mi riproponessero Sanremo - accetterei. Ma non sono io a decidere" : Alessandro Canino, che ha raggiunto il successo con il brano “Brutta”, è uno degli otto protagonisti di Ora o Mai Più, nuovo programma in partenza questa sera su Raiuno. Noi di TvBlog l’abbiamo sentito poche ore prima del debutto, che rappresenta per lui e per gli altri concorrenti un vero e proprio ritorno in grande stile, sul palco, in prima serata. Buongiorno amici, settimana intensa che ci avvicina alla prima puntata di “Ora o mai ...

cani possono trasmettere i virus influenzali all’uomo. L’esperta : “In Italia rischio irrilevante” : virus mutanti che passando da animale ad animale, arrivando a contagiare anche Cani e cavalli e con la capacità di arrivare sino all’uomo. Il migliore amico a quattro zampe potrebbe - sicuramente sulla carta, decisamente più difficile nella realtà - rappresentare un grande rischio per le future pandemie: i Cani sono infatti ufficialmente identifi...

"Non chiedo scusa alla Lewinsky. Sono io la parte lesa - gli americani erano dalla mia parte" : Bill Clinton non si sente in dovere di chiedere scusa a nessuno, tantomeno a Monica Lewinsky, ex stagista della Casa Bianca con cui egli intrattenne una relazione a sfondo sessuale che fece parlare il mondo intero.Intervistato dalla NBC, Clinton ha detto: "Mi Sono scusato davanti a tutto il mondo. Mi pare possa bastare". L'ex presidente degli Stati Uniti d'America ha poi aggiunto di sentirsi parte lesa, a causa del debito di 16 milioni di ...

Due arrampicatori americani sono morti cadendo da El Capitan - una delle montagne più difficili da scalare al mondo : Ieri mattino due arrampicatori americani, Jason Wells e Tim Klein, sono morti cadendo da El Capitan, una delle montagne più difficili da scalare al mondo, situata nel parco di Yosemite (California). Le circostanze dell’incidente non sono ancora chiarissime: per ora si The post Due arrampicatori americani sono morti cadendo da El Capitan, una delle montagne più difficili da scalare al mondo appeared first on Il Post.

Rimini - i cani possono fare il bagno con i proprietari : A Rimini i cani possono fare il bagno al mare insieme ai proprietari. E' quanto si legge in un'ordinanza del Comune. Stabiliti gli orari e le regole.

Quanto sono pericolosi i vulcani? Ecco le vittime causate dalle attività eruttive dal 1.500 ad oggi : Con i suoi fiumi di lava incandescente e le sue nubi di cenere, il vulcano Kilauea dalle Hawaii ha catturato l’attenzione del mondo. Ma Quanto sono pericolosi i vulcani? Ogni anno eruttano circa 60 vulcani. Alcuni ci colgono di sorpresa, altri un po’ meno. Il Kilauea, per esempio, è uno dei vulcani più attivi del mondo: la sua attuale eruzione è cominciata 35 anni, ma l’attività si è incrementata nelle ultime settimane. I suoi flussi di lava ...

Ma guarda - anche i giovani americani sono bamboccioni : Michael Rotondo in tribunale Se fino a qualche settimana fa i critici cinematografici di mezzo mondo dibattevano su Capharnaum, il film di Nadine Labaki che al Festival di Cannes ha vinto il premio della giuria, e racconta di un bambino che fa causa ai genitori perché l’hanno messo al mondo, oggi torna a essere di stringente attualità A casa con i sui, remake americano del 2006 della commedia francese Tanguy, dove due genitori erano disposti a ...