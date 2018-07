I 5 cerchi mettono in crisi i 5 stelle

huffingtonpost

(Di venerdì 6 luglio 2018) Tutti conoscono il celeberrimo adagio di Pierre de Cubertin sulle Olimpiadi: "L'importante non è vincere ma partecipare". Molti meno sanno come proseguiva: "La cosa essenziale non è la vittoria ma la certezza di essersi battuti bene". Ecco, quando il pallino del gioco passa al Movimento 5, il paradigma si ribalta. Perché se rimane immutato che la vittoria (leggasi: l'aggiudicazione in italica sede) non sia affatto dirimente, anche sul battersi in modo quantomeno dignitoso le sicurezze vacillano.Sulla vicenda romana si sono versati fiumi d'inchiostro durante la campagna elettorale di Virginia Raggi. Su quella torinese che guarda ai giochi invernali del 2026, la sponsorizzazione della città della Mole di Luigi Di Maio per interposta Chiara Appendino e le relative fortissime frizioni con la maggioranza stellata in comune, al momento solo ruscelli, che ...