I 49 milioni della Lega | la Cassazione | «Bossi deve aiutare a ritrovarli»

Rimborsi Lega Nord - i giudici della Cassazione : “Bossi dica dove sono i 49 milioni di euro” : "Sarebbe onere dell'imputato indicare al pm dove indirizzare le ricerche per rinvenire i fondi allo stato non rinvenuti in disponibilità della Lega Nord, ma, secondo il ricorrente, esistenti", scrive la Cassazione sottolineando la piena legittimità dell'azione intentata contro l'ex leader della Lega Nord, Umberto Bossi.Continua a leggere

Cessione Milan – Per Mr. Li è il giorno della verità : se non versa i 32 milioni il club passa ad Elliott. Intanto Commisso… : Cessione Milan, Mr. Li non ha più tempo. Oggi scade il termine per restituire i 32 milioni anticipati da Elliott: in caso contrario il club passerà al fondo americano Mr. Li è con le spalle al muro, adesso non c’è più tempo. Quest’oggi scade il termine entro il quale il presidente del Milan deve rimborsare il fondo Elliott per non perdere il club. Yonghong Li dovrà versare i famosi 32 milioni di aumento di capitale chiesto nel ...

Affari d’oro e illeciti con la macellazione della carne : in 17 agli arresti per una frode da 300 milioni di euro : “Mo’ tolgo tutto”. Francesco Giordano, ritenuto dagli inquirenti uno dei capi del sodalizio criminoso, si sente braccato dalla Guardia di finanza e, intercettato al telefono, confessa al padre di voler cancellare i dati dal pc del suo presunto ufficio e da una chiavetta usb. Giordano è finito in carcere insieme ad altre quattro persone, tra cui due commercialisti, altre 12 sono agli arresti domiciliari mentre per quattro liberi ...

I 49 milioni della Lega diventano un terreno di scontro : 'è un attacco - il Quirinale ci tuteli'. Ma il Pd accusa : La Lega chiede un incontro a Mattarella sulla decisione della Cassazione di sequestrare fino a 49 milioni del Carroccio che sarebbero frutto della truffa sui rimborsi elettorali per la quale Bossi è ...

Cassazione : "Sequestrare i conti della Lega ovunque siano fino a raggiungere 49 milioni" : Pubblicate le motivazioni cheaccolgono il ricorso del pm di Genova contro Matteo Salvinicontrario ai sequestri a "tappeto". finora bloccati 1,5 milioni di euro. "Qualsiasisomma di denaro riferibile alla Lega Nord deve essere sequestrata fino a raggiungere49 milioni di euro, provento della truffa allo Stato"

Cassazione : 'Sequestrare i beni della Lega ovunque siano - sino all'importo di 49 milioni' : Ecco le motivazioni della Cassazione riguardo al ricorso del pm di Genova contro Matteo Salvini contrario ai sequestri a 'tappeto' dei beni Lega: 'ovunque venga rinvenuta' qualsiasi somma di denaro ...

Cassazione : «Sequestrare i beni della Lega ovunque siano - sino all'importo di 49 milioni» : Ecco le motivazioni della Cassazione riguardo al ricorso del pm di Genova contro Matteo Salvini contrario ai sequestri a "tappeto" dei beni Lega: «ovunque venga rinvenuta»...

Cassazione : "Sequestrare fondi della Lega ovunque siano - fino a 49 milioni" : Ad avviso dei supremi giudici, la Guardia di Finanza può procedere al blocco delle somme nella disposizione del Carroccio in forza del decreto di sequestro, emesso lo scorso 4 settembre dal pm di ...

La Cassazione : «Sequestrare i beni della Lega ovunque siano sino all'importo di 49 milioni» : Ecco le motivazioni della Cassazione riguardo al ricorso del pm di Genova contro Matteo Salvini contrario ai sequestri a "tappeto" dei beni Lega: «ovunque venga rinvenuta»...

La Cassazione : 'Sequestrare i beni della Lega ovunque siano sino all'importo di 49 milioni' : Ecco le motivazioni della Cassazione riguardo al ricorso del pm di Genova contro Matteo Salvini contrario ai sequestri a 'tappeto' dei beni Lega: 'ovunque venga rinvenuta' qualsiasi somma di denaro ...

La Cassazione : 'Sequestrare i beni della Lega ovunque siano sino all'importo di 49 milioni' : Ecco le motivazioni della Cassazione riguardo al ricorso del pm di Genova contro Matteo Salvini contrario ai sequestri a 'tappeto' dei beni Lega: 'ovunque venga rinvenuta' qualsiasi somma di denaro ...

Cassazione : "Sequestrare i conti della Lega ovunque siano fino a raggiungere 49 milioni" : Pubblicate le motivazioni cheaccolgono il ricorso del pm di Genova contro Matteo Salvinicontrario ai sequestri a 'tappeto'. finora bloccati 1,5mln di euro.

La Cassazione : «Sequestrare i beni della Lega ovunque siano sino all'importo di 49 milioni» : Ecco le motivazioni della Cassazione riguardo al ricorso del pm di Genova contro Matteo Salvini contrario ai sequestri a "tappeto" dei beni Lega: «ovunque venga rinvenuta»...

Donne in difficoltà - a settembre il bando da 4 milioni della Regione Campania : ...Marciani alla formazione alle pari opportunità e alle politiche giovanili un modo di far fronte alle tante emergenze derivanti da violenze di ogni ordine e grado e dalla difficoltà che il mondo ...