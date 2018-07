I 10 film più attesi nelle sale questa estate

Mission : Impossible - senza stunt : Tom Cruise e le 10 scene più estreme dei film : Questa volta la Missione possibile è quella di volteggiare, saltare e arrampicarsi con le proprie mani su un lato del palazzo più alto del mondo , il Burj Khalifa, . Dopo mesi di duro allenamento, ...

Stronger Io sono più forte - film al cinema : trama - recensione - curiosità : Stronger Io sono più forte è uno dei film al cinema in uscita questa settimana, mercoledì 4 luglio 2018. E’ una pellicola di genere drammatico-biografico del 2017 diretta da David Gordon Green, con Jake Gyllenhaal e Tatiana Maslany. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Stronger Io sono più forte, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: ...

Sky Cinema Anni 80 dal 2 al 15 Luglio i film iconici del decennio più colorato : Dal 2 Luglio il meglio del Cinema Anni 80 e 90 popola il canale 303. Dal 2 al 15 Luglio si accende Sky Cinema Anni 80, un concentrato di film iconici che hanno caratterizzato il decennio più colorato del secolo scorso e fatto la storia del Cinema. Per citare alcuni titoli in programmazione: il film di Tony Scott che ha consacrato il mito di Tom Cruise TOP GUN; il caposaldo del Cinema sci-fi diretto da James Cameron e int...

David Lynch : «I film che non giro più. Le idee che ancora ho» : «Oggi come oggi non potrei girare un film perché i film che faccio io non durerebbero a lungo nelle sale». David Lynch ne è convinto, fermo sulla sua posizione di non realizzare più una pellicola in futuro, lasciando che sia la terza stagione di Twin Peaks l’ultimo lavoro a portare la sua firma. «Questo non significa che non abbia idee», chiarisce il regista al The Guardian, pronto a riconoscere il castello di intuizioni e spunti che gli ...

“Avengers : Infinity War” è il quarto film della storia ad aver incassato più di 2 miliardi di dollari : Il 13 giugno Avengers: Infinity War è diventato il quarto film della storia ad aver incassato più di due milardi di dollari, dopo Avatar (il film coi maggiori incassi di sempre), Titanic e Star Wars: Il Risveglio della Forza. Avengers: Infinity War è il The post “Avengers: Infinity War” è il quarto film della storia ad aver incassato più di 2 miliardi di dollari appeared first on Il Post.

"La commedia italiana non morde più. Escono troppi film e sempre con gli stessi attori" : Carlo Verdone torna in scena sulle pagine de Il Messaggero e, dopo oltre un trentennio di successi, spara a zero sulla poco mordace commedia di oggi e sul modus cogitandi all'italiana.Se la commedia non morde è inutile [...] Oggi in Italia le commedie sono senza spessore, cioè non scaturite dall'osservazione impietosa della realtà o addirittura dall'indignazione.Una tendenza lassista, che assume valore socio-culturale e non ...

Il boss della Marvel Kevin Feige promette più registe donne nei film Marvel - Best Movie : «Dovevamo realizzare quel film per distruggere il mito che i film dei neri non hanno successo in tutto il mondo» , ha detto. « Il pregiudizio inconscio è una cosa reale» . Feige ha dato al cineasta ...

Filippa Lagerback racconta il matrimonio con Daniele Bossari : "Un sogno a occhi aperti - più belle di un film" : A una settimana dalle nozze, Filippa Lagerback racconta il matrimonio con Daniele Bossari celebrato il primo giugno a Ville Ponti, a Varese, e lo fa sull'ultimo numero di Grazia. Un matrimonio che è andato oltre le aspettative. Così lo definisce la presentatrice svedese. "Le mie nozze sono state un sogno a occhi aperti: più belle di un film. Un anno fa, se qualcuno mi avesse raccontato che mi sarei sposata con una festa ...

James Ivory compie 90 anni : i più bei film per cui lo ricordiamo : Vincere il primo premio Oscar a 89 anni, al tramonto di una gloriosa carriera cinematografica, non è cosa da tutti, ma è esattamente ciò che è capitato a James Ivory, tra i più acclamati registi americani degli ultimi 50 anni, arrivato a conquistare l’ambita statuetta proprio nel 2018 grazie all’adattamento di un romanzo, “Call me by your name“ di Andrè Aciman, per la regia dell’italiano Luca Guadagnino. Lungo la ...

Il giorno in più - La7/ Info streaming del film di Massimo Venier (oggi - 30 maggio 2018) : Il giorno in più, il film in onda su La7 oggi, mercoledì 30 maggio 2018. Nel cast: Fabio Volo, Isabella Ragonese e Pietro Ragusa, alla regia Massimo Venier. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 19:19:00 GMT)

Il film consigliato di oggi - mercoledì 30 maggio : Il giorno in più : “Il problema non è quanto aspetti, ma chi aspetti”. Sul retro della copertina di uno dei bellissimi romanzi di Fabio Volo trovate questa frase. Il titolo del libro è Il giorno in più, e da esso è tratta l’omonima commedia, film consigliato della serata del 30 maggio. Un uomo, la sua routine interrotta da un incontro sul tram che diventa l’appuntamento più bello della giornata, una follia che lo porterà lontano. film da ...

Il giorno in più/ Su La7 il film con Fabio Volo e Isabella Ragonese (oggi - 30 maggio 2018) : Il giorno in più, il film in onda su La7 oggi, mercoledì 30 maggio 2018. Nel cast: Fabio Volo, Isabella Ragonese e Pietro Ragusa, alla regia Massimo Venier. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 09:16:00 GMT)

Solo : A Star Wars Story è il film della saga con più basso incasso? : C’erano grandi aspettative nei confronti di Solo: A Star Wars Story, ma pare siano state deluse, principalmente sul fronte del box-office A oggi, infatti, quello diretto da Ron Howard risulta il film della saga dall’incasso più basso. In Italia è stato il più visto del weekend, ma con 1.866.000 euro di incasso, poco, se lo si suddivide per le 837 copie in cui è distribuito. Pare che anche negli Stati Uniti le stime siano inferiori ...

Perdere la verginità... al cinema! La prima volta nei film romantici più belli : In questo film la perdita della verginità è un mezzo per il protagonista per entrare nel 'mondo degli adulti' , pensando in questo modo di avvicinarsi a Oliver, che è più grande di lui, e per mettere ...