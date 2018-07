Hamilton-Vettel 1-1 dopo le prime libere

F.1 - GP di Gran Bretagna - Vettel davanti a Hamilton nelle libere 2 : Sebastian Vettel ha registrato il giro più veloce della seconda sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna. Il tedesco della Ferrari è riuscito a registrare un crono di 1:27.552, precedendo di quasi due decimi la Mercedes del rivale per il titolo, Lewis Hamilton. Terzo tempo per l'altra W09 di Bottas, che è a quasi quattro decimi dal battistrada.Un buon venerdì per la Ferrari. Con delle temperature decisamente anomale per Silverstone dove ...

F1 Libere2 Silverstone Vettel mette tutti in riga - Hamilton e Bottas dietro : Parte bene quella che sulla carta prometteva di essere la trasferta più complicata prima della pausa estiva per la Ferrari: sotto un sole da Mar Mediterraneo - 26 gradi, 52 quelli dell'asfalto -, ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere 1-2 - classifica combinata dei tempi. Hamilton precede Vettel di un soffio! : Lewis Hamilton ha chiuso col miglior tempo assoluto la prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes si è scatenato nella FP1 e ha siglato un notevole 1:27.487, 7 centesimi meglio di quanto Sebastian Vettel avrebbe poi fatto nelle FP2 pomeridiano: il testa a testa tra il Campione del Mondo e il pilota della Ferrari è già incominciato. Più indietro i secondi piloti Valtteri ...

F1 – Terminate le FP2 a Silverstone : che schiaffo di Vettel alle Mercedes - Hamilton si inchina al tedesco [FOTO] : Il pilota della Ferrari chiude al comando la seconda sessione di prove libere sul circuito di Silverstone, dietro di lui le due Mercedes di Hamilton e Bottas Sebastian Vettel risponde subito a Lewis Hamilton, il tedesco della Ferrari si prende la vetta della classifica al termine della seconda sessione di prove libere sul circuito di Silverstone. Photo4 / LaPresse Poca la differenza tra i due protagonisti del Mondiale 2018, con il ...

Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY prove libere live : Vettel avanti - Hamilton fatica (Gp Gran Bretagna) : Diretta Formula 1, prove libere FP1 e FP2 del Gp Gran Bretagna 2018 a Silverstone: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il weekend

LIVE F1 - GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Sebastian Vettel cerca la magia - bisogna rispondere a Hamilton : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Gran Bretagna 2018, nona tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Silverstone si inizia a fare sul serio, i piloti avranno a disposizione 90 minuti per trovare il feeling giusto con la pista e perfezionare il set-up delle proprie monoposto. Le Mercedes sembrano essere decisamente avanti a tutti come da pronostico della vigilia. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sembrano avere ...

Fomula 1 - Gp Silverstone : Hamilton e Bottas i più veloci nelle prime libere. Terzo Vettel : Lewis Hamilton davanti a tutti, poi Valtteri Bottas con l'altra Mercedes e Sebastian Vettel sulla Ferrari. Sono di questi tre piloti i migliori tempi nella prima sessione di prove libere del Gp di ...

Silverstone : Hamilton - Bottas e Vettel nelle FP1 : Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno chiuso davanti a tutti le FP1 del GP di Gran Bretagna, con la Ferrari di Sebastian Vettel a oltre mezzo secondo dal pilota inglese, cinque volte vincitore a Silverstone. La Mercedes ha scelto di montare la terza power unit sulla monoposto di Bottas, una precauzione dopo i problemi di […] L'articolo Silverstone: Hamilton, Bottas e Vettel nelle FP1 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere 1. Si comincia nel segno di Lewis Hamilton. Sebastian Vettel è terzo : Il weekend del GP di Gran Bretagna comincia nel segno di Lewis Hamilton, che ha chiuso le prove libere 1 con il miglior tempo, in 1’27″487. Il britannico si è confermato il più veloce sul circuito di casa, a caccia del quinto trionfo di fila davanti al suo pubblico, fondamentale dopo la debacle in Austria. La pista di Silverstone è, almeno sulla carta, favorevole alla Mercedes, che infatti ha piazzato Valtteri Bottas in seconda ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : risultato e classifica prove libere 1. I tempi sul giro. Lewis Hamilton fa il vuoto davanti a Bottas e Vettel : Lewis Hamilton ha fatto registrare il miglior tempo nelle prove libere 1 GP Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale di Formula Uno 2018. Sul circuito di Silverstone l’alfiere della Mercedes ha fatto il vuoto con il tempo di 1’27?487 con ben tre decimi di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas. In terza posizione ad oltre mezzo secondo la Ferrari di Sebastian Vettel. Di seguito la classifica completa dei tempi. GP Gran Bretagna 2018, ...

Formula 1 - GP Gran Bretagna : Hamilton difende la Mercedes - Vettel la sua leadership : Al titolo ci credono entrambi. Nonostante sbavature e ritiri. E ovviamente, presentandosi davanti ai suoi fans, ci crede ancora più fortemente Lewis Hamilton anche se in Austria ha appena collezionato ...

VIDEO F1 - GP Austria 2018 : gli highlights di una gara memorabile. Vettel sorpassa Hamilton - poi il doppio ritiro Mercedes! : Il GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale 2018, ha regalato grandi emozioni. In pista è successo davvero di tutto, lo spettacolo non è mai mancato tra grandi sorpassi, rotture di motore, duelli palpitanti. Ha vinto Max Verstappen davanti a Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel mentre Lewis Hamilton e Valtteri Bottas si sono dovuti arrendere per problemi ai propulsori. Di seguito il VIDEO con gli highlights della ...

Formula 1 - Gp Austria : vince Verstappen. Vettel in testa al Mondiale - Hamilton k.o. : Problemi alle gomme per il campione del mondo in carica, costretto a tornare ai box: rientra davanti a Ricciardo, che al 54° giro si ritira. A 15 giri dalla fine, Verstappen guida con circa 10 ...

Formula 1 - Max Verstappen trionfa al Gp di Austria : Raikkonen secondo - Vettel terzi - Hamilton ko : Max Verstappen ha vinto il Gran Premio d'Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1, al termine di una gara ricca di colpi di scena. L'olandese ha preceduto le due Ferrari di Kimi Raikkonen ...