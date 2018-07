«Ha perso la voce» Twitter contro Ricky Martin

vanityfair

: @otxboc @CarloCalenda @luigidimaio Il popolo ha votato. Bene. E quindi? Chi ha perso deve stare solo zitto secondo… - GiuseppeBergma2 : @otxboc @CarloCalenda @luigidimaio Il popolo ha votato. Bene. E quindi? Chi ha perso deve stare solo zitto secondo… - osvaldcobvlepot : Tra meno di 1 ora e 10 minuti mancherà esattamente un giorno all’orale della maturità e chi ha perso la voce? Spoiler: io. #maturità2018 - talpabis : @SedInvicta io ho perso così l’unico medico davvero simpatico mai avuto, in ospedale riconoscevo la sua voce casinara da tre piani sotto -

(Di venerdì 6 luglio 2018) «Ormai non ha più», «è sottotono», «non è più quello di una volta». Sono stati questi i cinguettii che hanno accompagnato l’esibizione dia Las Vegas, in occasione del Fourth of July Fireworks Spectacular organizzato dai magazzini Macy’s per la festa del 4 luglio. Una performance in cui il cantante portoricano, 46 anni a dicembre, propone uno dei successi più popolari, Livin’ la vida loca, i ballerini che muovono i fianchi a ritmo di musica e il pubblico che canta a squarciagola. https://www.youtube.com/watch?v=CZE3-i6ZsqU A finire nel mirino di alcuni utenti è, però, l’energia prorompente di, per alcuni sbiadita e non all’altezza delle esibizioni precedenti. Ladi qualche tono più basso e i movimenti più lenti di vent’anni fa avrebbero tradito, per molti, i connotati storici di, trascinatore di folle, sexy, ...