huffingtonpost

: Guy Laliberté, l’arte di vendere i sogni - HuffPostItalia : Guy Laliberté, l’arte di vendere i sogni -

(Di venerdì 6 luglio 2018) "Sono arrivato a Parigi da Montréal nel 1978, con in tasca 50 dollari canadesi. Abitavo nel Marais, all'ultimo piano di un immobile fatiscente con la vista sui tetti, e vivevo chiedendo l'elemosina oppure giocando nei locali con i compagni musicisti".Guy Laliberté, la cui storia personale si confonde ormai nel mito della sua stessa biografia, incarna meglio di chiunque altro la quintessenza della potenzialità delle pubbliche relazioni applicate alla costruzione di un brand globale.L'ex artista di strada, con particolari abilità da mangiafuoco, è riuscito a fondare l'impero dell'arte circense per eccellenza, quel Cirque du Soleil che gli ha consentito di essere inserito nella proibitiva lista di miliardari stilata da Forbes, dove il suo patrimonio è stato quantificato in oltre 2,5 miliardi di dollari.Laliberté è unanimemente ...