Gundam | in arrivo un film dal vivo tratto dall’anime

(Di venerdì 6 luglio 2018) I più attenti ricorderanno che una rappresentazione molto fedele, ma in cgi, del robottone giapponeseappariva, assieme a tanti altri riferimenti alla cultura pop degli anni Ottanta e Novanta, nel recenteReady Player One di Spielberg. Quel cameo deve aver portato fortuna perché è stato annunciato in queste ore che il mecha dei manga e soprattutto di tante serie anime nipponiche si meriterà presto il suolive-action. Sarà la prima volta che verrà realizzata una pellicola in carne e ossa (e tanti effetti speciali, si presume) su uno di questi megarobot. La sua saga, iniziata nel 1979 con il manga di Yoshiyuki Tomino Mobile Suit, ha visto svariate produzioni di anime,d’animazione, videogiochi e merchandising tutti incentrati su giovani esseri umani che guidavano enormi androidi dalle componenti e dalle armi più disparate, assumendo spesso fogge anche ...