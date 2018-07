Guido Zabena | annegato in un sottopasso | la Procura indaga per omicidio colposo

fanpage

: #FAVRIA – Questa mattina l’ultimo saluto a Guido Zabena - ObiettivoNews1 : #FAVRIA – Questa mattina l’ultimo saluto a Guido Zabena - _DAGOSPIA_ : MORTO ANNEGATO NEL SOTTOPASSO, LA TRAGICA SORTE DI GUIDO ZABENA: 'I SOCCORSI NON SONO ARRIVATI...'… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Ladovrà stabilire come mai le pompe - predisposte per le emergenze legate al maltempo - non abbiano vuotato ildi Rivarolo Canavese nel quale èdopo essere rimasto intrappolato nella sua automobile sommersa dall'acqua.