Guida ubriaco e senza occhiali in autostrada

Cristian - travolto e ucciso da un camionista che Guidava ubriaco e con patente scaduta : Pietro Gentile, l'uomo alla guida del camion Mercedes Arox che ha investito mortalmente Cristian Fontana, era al volante ubriaco, dopo aver assunto oppiacei e per di più con la patente scaduta da mesi.Continua a leggere

Roma : ubriaco alla Guida di un furgone provoca incidente : Roma: bloccato da polizia locale Roma – Pochi minuti prima di essere fermato. Non è durata tanto la fuga di un italiano di 49 anni, che ha provocato un incidente stradale in via Gregorio VII. Ieri pomeriggio, intorno alle 17, l’uomo si trovava alla guida di una Renault Kangoo. Una pattuglia del XIII gruppo Aurelio della Polizia locale, lo ha fermato all’altezza di piazza di Villa Carpegna. L’uomo, in evidente stato di ...

Borgosesia : è ubriaco - non ha mai conseguito la patente eppure Guida : ubriaco e senza patente. Si tratta di un uomo di 27 anni, residente nel novarese, denunciato, nelle scorse ore, dai carabinieri di Borgosesia. L'automobilista è stato fermato a Serravalle Sesia mentre ...

Ubriaco alla Guida causa tre tamponamenti sulla A30 tra Palma Campania e Nola : Scena da film con un pomeriggio di follia sulla corsia nord della Salerno Caserta, tra i caselli di Palma Campania e Nola, dove un uomo residente a Terzigno e valori alcolemici nel sangue pari a 2,4 g/...

Ubriaco alla Guida - arrestato Levy : ROMA, 14 GIU - Il presidente della Professional Golfer Association , PGA, of America, Paul Levy, è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. L'uomo è accusato di aver superato i limiti di ...

Ubriaco alla Guida - arrestato Levy : Il presidente della Professional Golfer Association , PGA, of America, Paul Levy, è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. L'uomo è accusato di aver superato i limiti di velocità consentiti e ...

Guida ubriaco - uccide un anziano e scappa : sei anni di carcere e patente revocata a vita : MILANO Era ubriaco, gli era stata sospesa la patente e Guidava l'auto intestata alla madre priva di assicurazione. 'In pratica, era come una pistola carica', hanno riferito gli agenti che l'anno ...

Guidava ubriaco - ma era gentile. Pena cancellata in Appello : Era al volante ubriaco, certo. Aveva un tasso di alcol nel sangue più di due volte il limite, altrettanto certo. Per giunta erano anche passate le ventidue, circostanza aggravante secondo quanto previsto dal codice della strada. Ma è una persona per bene: non era mai stato sorpreso prima a guidare alticcio, è stato pizzicato con un controllo a camp...

Automobilista Guida ubriaco ma viene assolto dalle accuse : “Era gentile” : La sentenza della Corte d'appello di Venezia è destinata a fare giurisprudenza. Secondo l'avvocato l'Automobilista indisciplinato "non ha zigzagato, andava dritto e a velocità moderata. Inoltre è stato pure collaborativo e gentile".Continua a leggere

Ubriaco al volante assolto in appello : "Guidava piano" : Un 33enne di Treviso è stato assolto in appello dopo essere stato condannato per guida in stato di ebbrezza.Perché né guidava ad alta velocità, né aveva dato in escandescenza con gli agenti al momento dell'alcol test.Il fatto risale alla notte del primo maggio 2016, quando l"uomo venne fermato a Villorba, nel trevigiano, per un controllo stradale di routine e risultò positivo all'etilometro: 1,10, ovvero 0,30 oltre il limite consentito dalla ...

Venezia : ubriaco al volante - ma Guidava piano : automobilista assolto in appello : Buone notizie per chi è finito o potrebbe finire a processo per guida in stato d'ebbrezza. Se infatti l'unica contestazione è quella di essere stati beccati un po' brilli e se lo stato di alterazione ...

Ubriaco alla Guida - travolge e uccide un 15enne in bici : Un ragazzino di 15 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile mentre viaggiava in bicicletta sulla strada provinciale 19, a Zevio, nel...

Guida ubriaco in piazza Busacca a Scicli - patente sospesa : Scicli - Alla Guida ubriaco, patente ritirata e sanzione ad un giovane che è stato beccato a Scicli, precisamente in piazza Busacca. Si tratta di un ragazzo di 23 anni trovato alla Guida dai ...

Scicli - Guida ubriaco : ritirata patente e sanzione da 600 euro : ritirata la patente di un 23enne Sciclitano fermato dai carabinieri e trovato ubriaco alla guida dell'auto. Per lui anche una sanzione da 600 euro.