Guerra commerciale al via | scattano i dazi Usa sui prodotti cinesi

Cina-Usa - comincia la più grande Guerra commerciale della storia : Ci ricorderemo di questo 6 luglio come del giorno in cui è esplosa la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina? Alla mezzanotte e un minuto ora di Washington, le 6 del mattino in Europa, mezzogiorno ...

Dazi - Cina contro Usa : più grande Guerra commerciale - reagiremo : Roma, 6 lug., askanews, - La Cina ha promesso le "necessarie contromisure" dopo l'imposizione da parte degli Stati Uniti di Dazi doganali per 34 miliardi di dollari sull'import cinese. Pechino ha ...

Fed - minute : aumentano rischi legati a Guerra commerciale - ma rialzo tassi graduale continuerà : La Federal Reserve di Jerome Powell ha reso noto che all'inizio di giugno i rischi negativi legati alla politica commerciale di Donald Trump improntata al protezionismo "si sono intensificati". I ...

Usa-Cina - via alla Guerra commerciale : dazi del 25% su centinaia di prodotti : La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina è ufficialmente scoppiata alla mezzanotte americana. Senza tregue dell'ultimo minuito, da ora sono entrati in vigore dazi del 25% decisi dall'amministrazione di Donald Trump su centinaia di prodotti industriali e tecnologici cinesi - 818 per l'esattezza da auto a elettronica, attrezzature mediche e parti destinate ad aerei - per un valore di 34 miliardi di dollari di importazioni. Mentre Pechino fa ...

Usa-Cina - scatta l’ora x della Guerra commerciale. Dazi del 25% su centinaia di prodotti : Alla mezzanotte americana (le sei del mattino in Italia) entrano in vigore i pesanti Dazi statunitensi contro la Cina, e di conseguenza la risposta di Pechino a base di altrettante sanzioni. In arrivo tariffe del 25% su 34 miliardi di dollari di prodotti esportati:?Washington colpirà macchinari, componenti per auto e tecnologie mediche cinesi; Pechino prodotti a stelle e strisce quali beni agricoli (semi di soia, sorgo e cotone) e i ...

Global Times : Washington non pu contenere la crescita della Cina attraverso una Guerra commerciale : Gli Stati Uniti hanno dato enormi contributi allo sviluppo della scienza e della tecnologia. Ma sono stati in prima linea nell'innovazione tecnologica solo nel secolo scorso. L'intera civiltà umana ...

Usa-Cina - al via a mezzanotte la Guerra commerciale. Pedaggio pesante per le imprese : NEW YORK - L'ora 'X' per il commercio globale è arrivata. Se non ci saranno sorprese in extremis, scatterà un minuto dopo la mezzanotte, americana,

Charles St Arnaud commenta sui dazi e la possibilità di una Guerra commerciale : In Germania, nonostante il settore automobilistico sia particolarmente importante per l'economia domestica, gli scambi commerciali diretti con gli Stati Uniti sono inferiori rispetto agli altri paesi,...

Guerra commerciale - Merkel : 'così si rischia crisi finanziaria globale'. E FMI taglia stime Pil tedesco : La Guerra commerciale spaventa la Germania, noto paese esportatore accusato ora anche in casa di avere un surplus commerciale tossico . E' almeno quanto ha detto nelle ultime ore Gabriel Felbermays , ...

Borse europee aprono poco mosse in attesa di evoluzione Guerra commerciale : In un intervento al Parlamento, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha avvertito che una guerra commerciale tra Stati Uniti e il resto del mondo potrebbe provocare una crisi finanziaria globale. E ...

Guerra commerciale - Pechino in difficoltà nel sostituire il made in Usa : Ciò dovrebbe far aumentare la domanda interna del paese verso prodotti di fabbricazione Usa e rimettere in moto così l'economia americana, facendo aumentare il lavoro, tramite la creazione di nuovi ...