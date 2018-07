Grano | si rafforza il protocollo d’intesa per restare leader mondiali della pasta

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 luglio 2018) Si, con l’ingresso di due nuovi partner e con la consulenza strategica di un Ente terzo di ricerca, il patto di filiera tra mondo agricolo e cooperativo e industria di trasformazione per aumentare la disponibilità diduro italiano di qualità e sostenibile, che ha l’obiettivo di sostenere gli agricoltori ere la competitivitàitaliana. Assosementi, l’Associazione che rappresenta a livello nazionale l’industria sementiera, e COMPAG, la Federazione Nazionale Commercianti di Prodotti per l’Agricoltura che rappresenta, tra gli altri, i centri di stoccaggio e commercializzazione dei cereali, sono i nuovi firmatari deldi intesa per migliorare ilduro italiano siglato a dicembre scorso da AIDEPI – Associazione delle Industrie del Dolce eItaliane, Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, Cia-Agricoltori ...