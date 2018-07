Gran Premio di Bretagna F1 | tutti gli appuntamenti su Sky

MiGranti : Di Maio - premio a cittadini Lampedusa ma stop a egoismi : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – ‘I cittadini italiani, quelli di Lampedusa per esempio, meriterebbero un premio per la pazienza e la solidarietà dimostrata in tutti questi anni. Ma ci teniamo a dire agli altri paesi: è finita l’epoca in cui ci sobbarchiamo il peso dei loro egoismi e ipocrisie” . Così il vicepremier e ministro dello sviluppo e del lavoro, Luigi Di Maio, dal palco della conferenza dei servizi della Cisl ...

F1 - GP d'Austria 2018 : la gara delle sorprese e il Gran Premio visto dalla pista : E' una Mercedes sotto pressione e lo dimostra il fatto che per un errore di strategia il campione del mondo da leader della corsa " dopo il primo stop " si era persino ritrovato quarto a sandwich tra ...

Formula 1 - la classifica piloti dopo il Gran Premio in Austria : ecco il ribaltone! : Si è concluso il gran premio d’Austria di Formula 1, clamorosi colpi di scena ed importanti indicazioni per il proseguo del campionato. Doppio ritiro pesantissimo per la Mercedes, problemi prima per Bottas e poi per Hamilton costretti a dare forfait, ne approfitta Verstappen che vince la gara con grande sorpresa ma merito per quanto fatto vedere in pista ma soprattutto la Ferrari. Al secondo posto un ottimo Kimi Raikkonen, finalmente ...

L’ordine d’arrivo del Gran Premio d’Austria di Formula 1 : Com'è finita la nona gara del Mondiale 2018 The post L’ordine d’arrivo del Gran Premio d’Austria di Formula 1 appeared first on Il Post.

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Formula 1 in Austria : È arrivato davanti a Raikkonen e Vettel, mentre entrambe le Mercedes si sono ritirate The post Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Formula 1 in Austria appeared first on Il Post.

F1 - si spengono i semafori al Red Bull Ring : ecco la partenza del Gran Premio d’Austria [VIDEO] : Le due Mercedes di Bottas ed Hamilton scattano in prima fila, solo sesto invece Vettel dopo la penalizzazione: ecco la partenza del Gp d’Austria Prima pole position in questa stagione per Valtteri Bottas, che parte davanti a tutti sulla griglia di partenza del Gp d’Austria. Il compagno di squadra Hamilton scatterà accanto a lui, con Raikkonen e Verstappen alle calcagna per sfruttare al meglio ogni minimo errore. Partirà solo ...

Formula 1 - Gran Premio d’Austria : come vederlo in TV o in streaming : Si correrà oggi alle 15.10 e in pole position partirà Bottas: le cose utili da sapere per seguirlo in diretta The post Formula 1, Gran Premio d’Austria: come vederlo in TV o in streaming appeared first on Il Post.

L’ordine d’arrivo del Gran Premio d’Olanda di MotoGP : Come è andato l'ottavo Gran Premio del Motomondiale The post L’ordine d’arrivo del Gran Premio d’Olanda di MotoGP appeared first on Il Post.

MotoGp - la classifica piloti dopo il Gran Premio ad Assen : MotoGp, la classifica piloti – Si è conclusa una gara spettacolare ad Assen valida per il Mondiale di MotoGp, è andata in scena una delle migliori gare in assoluto degli ultimi anni, bagarre pazzesca per la vittoria e tanti piloti in corsa per la vittoria fino all’ultimo. Inizio importante per Jorge Lorenzo, il maiochino poi crolla negli ultimi giri, velocissimo ovviamente anche il solito Marc Marquez, spettacolari anche Valentino ...

MotoGP - Gran Premio d’Olanda : come vederlo in TV o in streaming : Ormai non si corre più di sabato ma resta uno dei circuiti storici del Motomondiale: le cose da sapere per vedere la gara in diretta The post MotoGP, Gran Premio d’Olanda: come vederlo in TV o in streaming appeared first on Il Post.

F1 Gran Premio Canada su Sky e Tv8 : info su diretta tv e differita : Manca pochissimo all'inizio del weekend dedicato al Gran premio del Canada 2018 di Formula 1, che si terra', come da tradizione, sul circuito di Montreal. Con la situazione del mondiale molto equilibrata ed aperta a varie soluzioni, Grande è l'attesa per questo appuntamento, che potra' essere to in diretta tv dagli abbonati Sky e in differita in chiaro su Tv8 dal resto degli appassionati. Trattandosi di una gara che si correra' dall'altra parte ...

Dove vedere il Gran Premio d’Austria di Formula 1 in TV o in streaming : Si correrà oggi alle 15.10 e in pole position partirà Bottas: le cose utili da sapere per seguirlo in diretta The post Dove vedere il Gran Premio d’Austria di Formula 1 in TV o in streaming appeared first on Il Post.

Gran Premio d’Olanda di MotoGP : come vederlo in TV o in streaming : Ormai non si corre più di sabato ma resta uno dei circuiti storici del Motomondiale: le cose da sapere per vedere la gara in diretta The post Gran Premio d’Olanda di MotoGP: come vederlo in TV o in streaming appeared first on Il Post.

Gran Premio d'Austria - Bottas in pole position. Sebastian Vettel parte terzo : pole position per Valtteri Bottas al Gran premio d'Austria , con una prima fila tutta Mercedes davanti alle due Ferrari di Sebastian Vettel col terzo tempo e di Kimi Raikkonen , col quarto. Sul ...