Governo del cambiamento | si vede anche allo Strega

Riforma Bcc - il Governo fa sul serio e guarda al modello tedesco : La prova? Sta nella parole del viceministro dell'Economia in quota Lega, Massimo Garavaglia , di risposta a un'interrogazione parlamentare targata Forza Italia con Sestino Giacomoni primo firmatario. ...

D’Alema : “La sfida per la sovranità del Governo si riduce a far morire le persone nel Mediterraneo” : “Sui migranti l’Italia avrebbe bisogno della solidarietà europea, invece gli omologhi di Salvini chiudono le frontiere. Così si riduce la sfida a far morire le persone nel Mediterraneo“. Lo ha detto Massimo D’Alema di Liberi e Uguali (LeU) a un seminario alla Camera sulle prospettive della sinistra. “La richiesta di sovranità è giusta, bisogna riguadagnarla per ridurre le disuguaglianze e riprendere il ruolo storico della ...

Vaccini - “ma che sta succedendo in Italia?” : la frecciata del New York Times alle scelte “anti-scienza” del Governo Lega-M5S : I genitori italiani non dovranno più fornire la certificazione medica per mostrare che i loro figli sono vaccinati, ma basterà un’autocertificazione per iscriverli a scuola. La questione dei Vaccini in Italia arriva anche sulle pagine del New York Times. Citando il famoso quotidiano statunitense, gli avversari di Lega e Movimento 5 Stelle sostengono che il Governo stia minando la fiducia nelle scienza e nelle norme pubbliche. Dall’anno scorso, ...

"Il rischio principale è l'incertezza del Governo". S&P taglia le stime del Pil dell'Italia : L'agenzia di rating Standard & Poor's taglia la stima del Pil italiano all'1,3% per quest'anno (dall'1,5% precedente) e mantiene l'1,2% per il 2019. Lo si legge in un report dell'agenzia, secondo cui "l'incertezza sulle politiche e il commercio porterà probabilmente a una crescita più lenta degli investimenti".Secondo S&P "la politica interna è il principale rischio", pesa in particolare "l'incertezza sulla ...

Animali : WWF chiede al Governo “di impugnare la legge della provincia di Trento su possibili abbattimenti di orsi e lupi” : “Il Consiglio provinciale di Trento ha approvato ieri a larga maggioranza un disegno di legge che prevede il via libera a possibili abbattimenti di lupi ed orsi, bypassando il parere del Ministero dell’Ambiente. Sembra avere le stesse intenzioni la provincia di Bolzano, orientata a varare a breve un atto-fotocopia“: lo spiega in una nota WWF Italia. “Questi provvedimenti sono un precedente gravissimo. La fauna, secondo la ...

FINANZA E POLITICA/ Il regalo del Pd al Governo Lega-M5s : Le disuguaglianze sono aumentate negli ultimi anni e il Pd, anziché correggere la situazione, ha solamente fatto crescere i consensi per Lega e M5s.

Migranti - Delrio contro il Governo : “Aggressioni e intimidazioni a Ong portano solamente più morti” : Il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, ha incontrato i rappresentanti della Ong Open Arms che denunciano irregolarità in mare da parte della Guardia costiera libica: "La guerra ai trafficanti di vite umane si fa a terra e non certo in mare dove il soccorso non è derogabile. L’aggressione continua basata su nessun fatto e le intimidazioni alle Ong hanno come unico risultato più morti e non meno partenze".Continua a leggere

L'ircocervo del Governo Lega 5 Stelle : Del resto qualcuno ha già preconizzato non già meno precariato ma meno lavoro , mentre non viene affrontato alcuno dei nodi strutturali che affliggono la nostra economia e che riguardano soprattutto ...

"Il Governo di Salvini...". Gaffe della cronista. ?E il ministro reagisce così : Un piccolo errore che ha fatto sorridere il segretario del Carroccio. "Lei ha detto che il governo Salvini...", ha esordito una giornalista tedesca poco prima di rivolgere una domanda al ministro dell'Interno durante la conferenza stampa al Viminale con il vicepremier libico Ahmed Maiteeg. Ovviamente quello in carica è il governo "Conte", che ne è il presidente del Consiglio. Ma la Gaffe della cronista ha fatto comunque divertire il leghista, ...

Il costituzionalista di Roberto Fico contro le circolari del Governo gialloverde : Dopo aver affrontato a muso duro i recenti flussi migratori nel Mediterraneo, Matteo Salvini entra nel vivo delle politiche interne sull'immigrazione e lo fa chiedendo ai prefetti e alle commissioni per il diritto d'asilo di cambiare le regole con cui fino a ora hanno lavorato. Con una circolare del

Migranti - Delrio a Sky TG24 : Governo fa confusione - bloccare partenze - : Il capogruppo Pd alla Camera attacca l'esecutivo sul tema dei porti: "Mai stati chiusi, gli atti ufficiali dicono che non è vero. Fanno la guerra a dei poveracci in mare e a dei volontari delle Ong". ...

Governo : Salvini al top della classifica fiducia - Di Maio al quinto posto con Savona : ...3, seguito da Giulia Bongiorno, Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con 45,8, e il Ministro dell'Economia Giovanni Tria con 43,8. Al quinto e sesto posto, quasi pari merito,...

Matteo Salvini è il leader più amato del Governo - Luigi Di Maio si piazza al sesto posto : Secondo un recente sondaggio realizzato da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri in collaborazione con l'agenzia di comunicazione di impresa Klaus Davi and company, gli esponenti di governo della Lega avrebbero un gradimento molto alto. Matteo Salvini è il leader più amato, segue Giancarlo Giorgetti. Luigi Di Maio figura al sesto posto.Continua a leggere

SONDAGGI POLITICI/ Il 60% ‘sposa’ riforme del Governo Conte : Lega-M5s triplicano il Pd : SONDAGGI POLITICI elettorali: ultime notizie e intenzioni di voto, la Lega è il primo partito in Italia con il M5s che cala ancora. Berlusconi e Meloni "annientati" dai consensi di Salvini(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 11:30:00 GMT)