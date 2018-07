God of War a metà prezzo? Uno sconto imperdibile per l' ultima avventura di Kratos

God of War : svelati i primi character design per Kratos mai visti prima : God of War è uscito sul mercato in esclusiva per PS4 questo aprile portando sulla console Sony una delle migliori esclusive sia dal punto di vista tecnico che artistico dell'intera generazione.Ebbene come ci fa notare Gearnuke il design di Kratos non è sempre stato il medesimo, il personaggio si è anzi evoluto con il passare del tempo e dei bozzetti degli artisti, fin quando gli sviluppatori si sono stabiliti sulla versione finale.I seguenti ...

FIFA 18 ancora in testa nella classifica software italiana - Gran Turismo Sport e God of War chiudono il podio : Anche per questa settimana il titolo calcistico di Electronic Arts, FIFA 18, è in testa nella classifica software italiana, complice, molto probabilmente, il Mondiale di calcio che si sta svolgendo in Russia, che avrà avvicinato gli appassionati al gioco.chiudono il podio due esclusive PlayStation 4, ovvero Gran Turismo Sport, che dall'ottava posizione balza alla seconda e l'apprezzato God of War al terzo posto.Qui di seguito potete vedere le ...

Mario Tennis Aces debutta al primo posto in UK - seguono FIFA 18 e God of War : Come segnala Gamingbolt, Gfk Chart-Track ha gentilmente concesso le nuove classifiche settimanali relative al Regno Unito. In termini di vendite fisiche, Mario Tennis Aces per Switch (che ha debuttato il 22 giugno) è il gioco più venduto della settimana. Che si tratti del riconoscimento del marchio o di una nuova esclusiva di Switch, il titolo di Tennis ha iniziato alla grande per Nintendo.God of War fin da lancio ha goduto di un grande ...

State of Decay 2 è stato il gioco più venduto di maggio in USA superando God of War e Detroit : Become Human : Questa è probabilmente una notizia che nemmeno gli analisti più esperti del mondo del gaming si aspettavano eppure è successo: State of Decay 2 è stato il gioco più venduto in USA durante l’intero mese di maggio 2018. I dati provengono da Mat Piscatella che, tramite un post pubblicato sul proprio account Twitter, ha affermato che State of Decay 2 è stato il gioco più venduto di maggio con le vendite quasi raddoppiate rispetto alla ...

FIFA 18 domina la classifica italiana - seguono Vampyr e God of War : FIFA 18 ha conquistato la vetta della classifica software italiana relativa alla week 23 del 2018. Probabilmente, complici i Mondiali che si stanno svolgendo in Russia, saranno molti gli appassionati che si sono avvicinati al popolare gioco calcistico di EA, che propone anche l'aggiornamento dedicato, FIFA 18 2018 World Cup Russia.Da segnalare, l'ottimo piazzamento di Vampyr in seconda posizione e l'apprezzato God of War in terza.Vediamo le ...

Gli sviluppatori di Sony Santa Monica ci parlano del comparto artistico e del design di God of War : Sin dalla sua uscita un paio di mesi fa, God of War è stato un gioco straordinario con il suo fantastico gameplay e le sue immagini accompagnate da magnifici suoni. La scorsa notte, Santa Monica Studio e Gnomon School of Visual Effects, ci hanno offerto un tuffo nella creazione di God of War.Come riporta Dualshockers, l'evento è andato sicuramente in profondità andando dietro le quinte nella creazione degli incredibili ambienti e del character ...

God of War : imperdibile offerta Amazon per PS4 : Se avete voglia di avventure in compagnia di Kratos e non avete ancora giocato la sua ultima iterazione videoludica, dovete sapere che God of War è in offerta presso Amazon, con uno sconto del 39%.Come possiamo infatti vedere, l'esclusiva PlayStation 4 è proposta al prezzo di 45,94 euro al posto di 74,99, con un risparmio di 29,05 euro.God of War segna il ritorno di Kratos sulla nuova generazione console, offrendo un livello tecnico ...

E3 2018 : God of War riceverà la modalità New Game Plus : Arrivano ottime notizie per tutti i fan dell'apprezzato God of War, Sony ha annunciato che il titolo riceverà una modalità New Game Plus.Come segnala VG247.com, la nuova modalità di God of War funziona in modo simile ad altri giochi. Sarete, quindi, in grado di ricominciare da zero la storia e le avventure senza però perdere i progressi del personaggio.Armature, abilità, bottino e così via rimarranno. Sony Santa Monica sta attualmente lavorando ...

Il regista Steven DeKnight ha parlato a Sony di un possibile film di God of War : Steven DeKnight, regista della prima stagione di Daredevil e del film Pacific Rim Uprising vorrebbe vedere un film su God of War. Ecco le dichiarazioni del regista rilasciate durante un'intervista con Comicbook:"Sono stato da sempre un fan di God of War e penso che l'ultimo gioco sia davvero fenomenale, vorrei tanto fare un film su di esso o almeno vederlo portato sul grande schermo da altri. Mi hanno chiesto chi vederei nei panni di kratos e ho ...

God of War : le sottotrame continueranno nei capitoli successivi : Oltre a vantare una trama abbastanza lineare ma di grande impatto il nuovo God of War ha dalla sua anche un numero corposo di attività secondarie che hanno dato il via a sottotrame molto interessanti. Il game director Cory Barlog è conscio di questo ed ha affermato tramite un'intervista a Gamingbolt che tutte le varie storie iniziate con God of War continueranno lungo i suoi sequel:"Ognuna di queste storie è parte di un arazzo, sono molto ...

Barlog : "desidero raccontare la storia di Kratos tra God of War 3 e God of War" : Passare dalla Grecia a Midgard, dalla mitologia greca a quella norrena, è stato uno dei tanti grandi cambiamenti alla base di God of War, un progetto per tante ragioni di rottura rispetto a ciò a cui i fan di Kratos erano abituati ma che nonostante le diversità rispetto al passato dell'IP ha comunque fatto centro sia a livello di critica che a livello di pubblico.Gli avvenimenti tra God of War 3 e God of War vengono accennati dallo stesso Kratos ...

Il prossimo God of War "sarà più grande - migliore - più lungo" : God of War è senza dubbio uno dei migliori giochi di questa generazione, grazie ad un insolito mix di estrema qualità mescolato con un sacco di quantità: il gioco ha una quantità eccezionale di cose da fare (date un'occhiata alla nostra guida!) e quasi tutte sono assolutamente fantastiche.Ma per "God of War 2", o qualunque sia il nome del sequel del gioco, gli sviluppatori vogliono fare cose ancora più grandi e migliori. Come riportato da ...

Il director di God Of War preferisce gli upgrade mid-gen : God Of War spinge al massimo le potenzialità hardware di PlayStation 4 e la sua versione potenziata PlayStation 4 Pro, e non ci si aspetterebbe altro da un'esclusiva pensata appositamente per queste due macchine da gioco, riporta WCCFtech.Proprio riguardo a questo, ovvero la potenza ottenibile da queste console, si è espresso Cory Barlog, director di God Of War: lo sviluppatore ha affermato di preferire gli upgrade hardware di tipo mid-gen, ...