Gli Open Ears Forums di OnePlus danno i loro frutti | mentre OnePlus 6 ha già raggiunto il

Golf – Dubai Duty Free Irish Open - Manassero e GaGli appaiati al 44° posto - al comando il neozelandese Fox : Nell’Irish Open, quarto torneo delle Rolex Series, parte bene Rory McIlroy (18°) e male Jon Rahm (92°) Matteo Manassero e Lorenzo Gagli sono al 44° posto con 72 (par) colpi dopo il giro iniziale del Dubai Duty Free Irish Open, il quarto degli otto eventi delle Rolex Series dell’European Tour, con un montepremi di sette milioni di dollari, che si sta svolgendo al Ballyliffin GC (par 72), nella Contea di Donegal in Irlanda, dove è al comando ...

Golf - European Tour 2018 : Ryan Fox scatta in testa all’Irish Open. Gli italiani inseguono : C’è Ryan Fox al comando della classifica al termine del primo giro dell’Irish Open, torneo delle Rolex Series che qualificherà i primi tre (non ancora qualificati) all’Open Championship, apertosi oggi sul percorso del Ballyliffin Golf Course di Donegal, in Irlanda. Il neozelandese è stato il migliore della prima giornata, girando in 67 colpi, ovvero 5 sotto il par, con sei birdie e un bogey sulla sua carta. Alle sue spalle è ...

Just Cause 4 punta ad essere "il miGlior open world sandbox di sempre" : Just Cause 4, in modo abbastanza prevedibile, sarà caratterizzato da una azione esplosiva, frenetica e Gamereactor ha avuto l'occasione di parlare con il game director, Francesco Antolini, proprio di questa quarta iterazione all'E3 scorso. Nell'intervista, Antolini ha svelato le altissime ambizioni del titolo e ha dichiarato che lo studio ha appreso la lezione di Just Cause 3."Vogliamo creare il migliore sandbox open-world di sempre", ha detto. ...

Golf – Dubai Duty Free Irish Open - sei Gli azzurri impegnati nel quarto evento dell’European Tour : E’ il quarto torneo delle Rolex Series con un ottimo field che comprende anche Rory McIlroy, oltre ai sei azzurri guidati da Matteo Manassero Sei giocatori azzurri sono impegnati nel Dubai Duty Free Irish Open (5-8 luglio), il quarto degli otto eventi delle Rolex Series dell’European Tour, con un montepremi di sette milioni di dollari, in programma al Ballyliffin GC, nella Contea di Donegal in Irlanda. Sono Matteo Manassero, Renato ...

Volvo Ocean Race - la prossima edizione con Gli Open 60 : concluso accordo con la classe IMOCA : Le imbarcazioni Open 60 IMOCA Class sono state invitate a partecipare alla prossima edizione del giro del mondo a tappe E’ stato concluso un accordo con la International Monohull Open Class Association (IMOCA), che consentirà di usare le imbarcazioni IMOCA 60 for per le regate intorno al mondo con equipaggio completo. La scorsa settimana, durante la tappa finale della Volvo Ocean Race all’Aja in Olanda si è tenuta una sessione informativa ...

La Spagna accoGlie Open Arms. E attacca Salvini : "Da lui politiche della morte" : Spettava alla Spagna, in quanto Stato di bandiera della nave Open Arms, trovare "un porto sicuro" in cui far sbarcare i 59 immigrati clandestini che si trovavano a bordo. Nel tentativo di cercare un porto sicuro dove attraccare, dopo il niet arrivato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, il capitano Riccardo Gati ha subito guardato a Barcellona dove sapeva di poter trovare l'appoggio del sindaco Ada Colau, esponente di Podemos eletta con una ...

Golf – HNA Open de France : Kinhult difende la prima posizione - fuori dalla top 30 tutti Gli azzurri : Il giovane svedese dovrà fronteggiare nel giro finale Wood, Garcia, Rahm e Thomas Lo svedese Marcus Kinhult ha mantenuto la leadership con 203 (71 65 67, -10) colpi nell’HNA Open de France, terzo degli otto tornei delle Rolex Series dell’European Tour con un montepremi di sette milioni di dollari, che si sta svolgendo a Le Golf National (par 71), nei pressi di Parigi, percorso che ospiterà la prossima Ryder Cup (28-30 settembre). Sono ...

Condizionatori - Gli italiani aspettano l’estate : +40% di propensione all’acquisto in due settimane : Anche se l’estate sulla Penisola sta tardando ad arrivare gli italiani si portano avanti e scongiurano la pioggia, cercando le migliori tecnologie per sentirsi all’ombra di una palma in riva al mare! A rivelarlo è Pagomeno, il personal shopper digitale di Schibsted Italy che compara prezzi e prodotti, che ha visto una crescita proprio nella seconda metà di maggio dell’interesse degli utenti verso Condizionatori*, pompe di calore con sistemi di ...

Tennis - anche Gli Us Open si ‘uniformano’ : niente più lanci per i raccattapalle : Us Open che si adeguano al sistema adottato dagli altri Slam per quanto concerne il comportamento dei raccattapalle durante le gare anche gli Us Open si uniformeranno al sistema adottato già negli altri Slam per lo spostamento delle palline da una parte all’altra del campo. Quindi per i raccattapalle niente più lancio a scavalcare la rete ma passaggio delle palline facendole rotolare a terra, da una posizione all’altra. Lo ha ...