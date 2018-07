Gli atleti under25 più pagati | guida Spieth | Pogba è quarto

Kalinic all'Atletico Madrid/ L'attaccante del Milan ad un passo dall'addio - si limano alcuni dettaGli : Kalinic è sempre più vicino all'Atletico Madrid. L'ultimo nodo della trattativa riguarda la clausola sull'obbligo di riscatto, il Milan sta lavorando per trovare la giusta soluzione(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 10:37:00 GMT)

Universiadi a Napoli - ultimo sprint : pronte due navi per Gli atleti : Dopo il braccio di ferro a Roma, i contatti per arrivare a un accordo. Nel vertice di martedì il sottosegretario Giancarlo Giorgetti è stato chiaro: 'Entro il 13 bisogna trovare una soluzione o ...

Atletica – Meeting di Guadalajara : Libania Grenot domina i 400 metri - tra Gli uomini quarto Davide Re : L’atleta azzurra delle Fiamme Gialle ha dominato i 400 metri in 51.84 staccando la portoghese Catia Azevedo Terza gara e seconda vittoria individuale in Spagna nel giro di un mese per Libania Grenot. Dopo Huelva e Tarragona, la “dobla campeona de Europa”, come si sente chiamare da queste parti, ha conquistato anche il Meeting di Guadalajara. La panterita delle Fiamme Gialle ha dominato i 400 metri in 51.84 staccando la ...

Atletica : Tortu aGli Europei correrà 100 e staffetta - niente 200 per questa stagione : ROMA - Il nuovo astro dell'Atletica italiana, lo sprinter Filippo Tortu, ai prossimi Europei di Berlino , 7-12 agosto, correrà i 100 metri e la staffetta 4X100 e non parteciperà anche ala gara dei 200.

Mountain bike - Coppa del Mondo Val di Sole 2018 : in gara tutti i miGliori atleti del panorama mondiale. L’Italia punta al podio nella four cross maschile : Le ruote grasse tornano in Italia per la Coppa del Mondo di Mountain bike 2018. Ad ospitare l’evento il territorio trentino della Val di Sole, più precisamente presso la località di Daolasa di Commezzadura. Nel weekend tra venerdì 6 e domenica 8 luglio si svolgeranno le competizioni delle discipline four cross, downhill e cross country. nella prima serata si disputa la prova valevole i Campionati del Mondo di four cross su un tracciato ...

Atletica - Valeria Straneo rinuncia aGli Europei! Niente Maratona per la 42enne - l’infortunio non le dà pace : Valerio Straneo è costretta a rinunciare agli Europei 2018 di Atletica leggera, in programma a inizio agosto a Berlino. La piemontese non potrà purtroppo correre la Maratona nella capitale tedesca a causa del riacutizzarsi dell’infortunio che l’ha perseguitata nei mesi scorsi. La 42enne, che in carriera vanta anche un argento iridato nel 2013 e un secondo posto continentale nel 2014, aveva saltato i Mondiali dell’anno scorso ...

Universiadi a Napoli - è scontro totale sul villaggio deGli atleti : 'No al campo rom nella Mostra d'Oltremare' : 'Noi siamo nettamente contro la devastazione di Mostra d'Oltremare, non accetterò mai che si faccia un campo rom alla Mostra'. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ...

Atletica - Europei allievi Gyor 2018 : Italia protagonista nella velocità e neGli ostacoli. C’è la fiGlia di Fiona May! : Al via domani, giovedì 5 luglio, gli Europei allievi di Atletica 2018. L’Olympic Sports Park di Gyor (Ungheria) ospita l’evento riservato ai migliori under 18 del panorama continentale. La nazionale Italiana partecipa alla spedizione con 48 atleti, 23 uomini e 25 donne: alcuni hanno già testato la pista in occasione dell’Eyof 2017, per altri invece si tratta della loro prima esperienza a livello internazionale. L’Italia ...

Atletica - Meeting Arcobaleno : emozioni daGli ostacoli : A Celle Ligure, nella 30esima edizione, l’azzurro Fofana 13.69 sui 110hs controvento. Nei 400hs torna Haliti con 50.67, al femminile brilla la 18enne sudafricana van der Walt in 55.42 ostacoli in primo piano nell’edizione numero 30 del Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa a Celle Ligure (Savona), settima tappa stagionale del Progetto Meeting FIDAL. Sulle barriere alte dei 110hs ancora in pista l’azzurro Hassane Fofana (Fiamme Oro) che appena ...

Slittino - dieci Gli atleti convocati per il doppio raduno della squadra di Coppa del Mondo a Bressanone : Test di partenza al palaghiaccio di Bressanone per il gruppo di Coppa del Mondo Il direttore tecnico Armin Zoeggeler ha convocato dieci atleti della squadra di Coppa del Mondo per il doppio raduno che si tiene presso il palaghiaccio di Bressanone (Bz) martedì 3 e venerdì 6 luglio, dove verranno effettuati alcuni test di spinta. Saranno presenti Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Ludwig Rieder, Emanuel Rieder, Patrick Rastner, Felix ...

Gli atleti dei Mondiali di quidditch sono il ritratto della diversità : Parlando di una disciplina sportiva come il quidditch non si può che fare riferimento al mondo magico di Harry Potter. Ma non è solo per via del fatto che il gioco, in versione stregata, è stato ideato proprio sulle pagine scritte da JK Rowling. Dipende anche dal fatto che da quell’universo narrativo il quidditch cosiddetto dei Babbani eredita anche una serie di valori che sono sempre stati molti cari all’autrice di questa saga: il ...

Atletica - la 4x400 donne è una meraviGlia. E uno spot per l'Italia multirazziale : Sono quattro, regalano emozioni da tempo, hanno appena vinto l'oro nella 4x400 nei Giochi del Mediterraneo a Tarragona. Il quartetto con Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e ...

Giochi del Mediterraneo – Atletica - Filippo Tortu regala la medaGlia d’oro alla 4×100 maschile : Filippo Tortu resiste al tentativo di rimonta del turco Ramil Guliyev e conquista il successo insieme a Federico Cattaneo, Eseosa Fausto Desalu e Davide Manenti in 38.49 Una serata finale ricca di medaglie per l’Italia dell’Atletica ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona, in Spagna. Nella sessione conclusiva della quarta giornata in pista, gli azzurri salgono altre otto volte sul podio con cinque ori, due argenti e un bronzo. Tre vittorie ...