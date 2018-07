Giustizia e immigrazione | Fico fa sempre più l' anti-Salvini

ilgiornale

(Di venerdì 6 luglio 2018) Roberto, dalla sedia più alta di Montecitorio, torna a parlare dell'attualità politica. E lo fa, così come era successo per il caso porti e Ong, distanziandosi dalla linea di Matteo. Questa volta al centro dell'attenzione ci sono la sentenza della Cassazione sui fondi della Lega e la circolare del ministro dell'Interno che chiede alle commissioni per il diritto d'asilo una stretta sulla concessione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari.Mentre si trovava ad una assemblea dei cittadini della zona del Vasto del quartiere Vicaria a Napoli, il presidente della Camera non si è tirato indietro quando i cronisti lo hanno avvicinato per chiedergli un commento sull'assalto dei pm ai conti della Lega. Le parole disono state chiare: "Condivido il pensiero del ministro di Grazia e: le sentenze vanno rispettate e questa è una sentenza definitiva che va ...