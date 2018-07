Giuliano Sangiorgi papà | sarà una femmina E il cantante le scrive una lettera

blogo

(Di venerdì 6 luglio 2018)unae Ilaria Macchia aspettano una bambina. Ad annunciarlo è stato lo stessoin unadedicata a sua figlia e pubblicata sul Corriere della Sera nell'inserto LiberiTutti. Mio figlio inizia ad avere un volto e, a dirla tutta, questa verità che adesso posso finalmente svelare, è!!!!!!!!!!!! E ho i brividi mentre ve lo scrivo. Saremo la sua famiglia stupenda egigantesca, infinita, piena di colori, accogliente e sempre disponibile e pronta verso l’altro. Così il frontman dei Negramaro condivide con i suoi fan e non solo la bella notizia. Nella lungainoltre racconta anche i momenti in cui è venuto a conoscenza che sarebbe diventato padre. Si trovava a Londra e Ilaria lo ha chiamato al cellulare per avvertirlo che in poco tempo sarebbero diventati tre. Me lo ha detto per come temevo sarebbe successo a noi, ...