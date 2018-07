Giorgia | la ragazza che conta i migranti morti in mare per restituire un nome alle vittime

fanpage

(Di venerdì 6 luglio 2018)Mirto è un ricercatrice italiana che da anni si occupa di catalogare le tombe senzadeiseppellii in Italia e in particolare Sicilia dopo i naufragi dei barconi. Lo scopo è rendere più facile associare nomi a tombe e date di naufragi in modo da agevolare le famiglie degli scomparsi che cercano i propri cari.