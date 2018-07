: Ansa #news #Piemonte: Giochi'26: Giorgetti, il Coni rifletta - PiemonteBT : Ansa #news #Piemonte: Giochi'26: Giorgetti, il Coni rifletta - alanewsitaly : Giochi 2026, Giorgetti: 'Sì a candidatura ma di buonsenso' -

"Il governo appoggia la candidatura dell'Italia per le Olimpiadi invernali del 2026, ma a precise condizioni: che siano rispettatidi buonsenso, in termini economici e di sostenibilità ambientale". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio,,riferendo, a margine di un convegno, dell'esito della discussione in CdM. "Il Coni deve scegliere, rispettando queste condizioni che poi noi valuteremo", ha spiegato.(Di venerdì 6 luglio 2018)