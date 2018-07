Giochi finiti per Yonghong Li | il Milan è di Elliot

Alle 21 Giochiamo in diretta a Hyrule Warriors : Definitive Edition : Tempo di una nuova diretta dedicata a un particolarissimo crossover che ci mette di fronte ai personaggi dell'universo di The Legend of Zelda in una salsa decisamente molto diversa.Etichettabile superficialmente come Dynasty Warriors che incontra i personaggi e il setting di The Legend of Zelda, Hyrule Warriors: Definitive Edition è esattamente ciò che il nome stesso fa presagire: una versione definitiva per Switch dell'action già sbarcato su ...