Giochi come servizi il futuro e single-player morti? Chiunque abbia detto cose del

Perché gli sviluppatori AAA puntano sui Giochi come servizi e l'universo indie si sta concentrando su sempre meno generi? : Rami Ismail non è semplicemente il cofondatore di Vlambeer (Ridiculous Fishing, Luftrausers e Nuclear Throne) ma è in generale una personalità estremamente rispettata e ammirata all'interno dell'industria videoludica. Le sue opinioni sull'attuale stato del nostro medium non possono che incuriosire ed essere analizzate con particolare attenzione.come riportato da Rock Paper Shotgun, Ismail, ha ricoperto il ruolo di moderatore in una serie di ...

Tanti eventi in cartellone per la fiera di Comeana Cavalcate - il battesimo della sella - spettacoli teatrali - passeggiate fra le colline e Giochi per i più piccoli sono le iniziative in programma per il fine settimana : E' entrata nel vivo la fiera di Comeana, che quest'anno si è spostata da piazza degli Scalpellini all'area del Tumulo etrusco di Montefortini , accesso da via Etrusca e via Garibaldi, . Dopo il grande ...

Ubisoft e i Giochi come servizi : "i giochi non devono finire - dobbiamo concentrarci su questo" : I game as service (giochi come servizi) sono uno degli argomenti e dei trend del momento. Si parla molto di questo tipo di produzioni che puntano a coinvolgere i giocatori sul lungo periodo con la continua introduzione di nuovi contenuti gratuiti e non, e per quanto non tutti i fan dei videogiochi vedano di buon occhio questi prodotti le compagnie stanno puntando su di essi con particolare decisione.Ubisoft, conosciutissima compagnia francese ...

Giochi subito al massimo su Honor 10 con GPU Turbo : via al test - come iscriversi : Arrivano notizie molto interessanti per quanto riguarda i possessori di un Honor 10, considerando il fatto che prima del previsto è arrivato il via ufficiale alla fase test per GPU Turbo, il programma che prevede una maggiore efficienza tecnologica per i Giochi da vivere a bordo di smartphone Huawei e, appunto, Honor. Cosa sta avvenendo esattamente oggi 21 giugno? Dal produttore sono giunti segnali importanti per il top di gamma 2018, a patto ...

Warner Bros. : "Ci stiamo spostando verso i Giochi come servizi sempre di più" : Il modello di business dei giochi come servizi ha impattato da anni l'industria ed evidentemente si tratta di qualcosa che fa gola agli sviluppatori, a giudicare dalle dichiarazioni di Warner Bros. riportate da Resetera.come possiamo leggere infatti il colosso dell'intrattenimento ha affermato che La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra è stato progettato come tale, inoltre asserisce che la società si sta sempre di più spostando verso quella ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Marocco. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Ormai ci siamo. Il torneo di Calcio dei XVIII Giochi del Mediterraneo è prossimo ad avere inizio. Dal 22 al 30 giugno, a Tarragona (Spagna), le selezioni nazionali giovanili di dieci Paesi si confronteranno per contendersi il titolo. Questo l’elenco delle partecipanti: Bosnia, Francia, Grecia, Italia, Macedonia, Spagna (Paese ospitante), Turchia, per il Vecchio Continente; Algeria, Libia e Marocco per l’Africa. L’Italia vorrà ...

Alle 20 Giochiamo in diretta a Detroit : Become Human : Con l'E3 2018 ormai Alle spAlle si torna ad alcuni appuntamenti classici del nostro palinsesto. Ecco quindi la classica diretta del venerdì sera, una diretta che in questo caso è dedicata a Detroit: Become Human.L'esclusiva PS4 sviluppata da Quantic Dream, software house guidata da David Cage, ci metterà ovviamente di fronte a diversi bivi narrativi tutti da scoprire e a un'avventura che sarà plasmata dAlle nostre decisioni. Se siete incuriositi ...

Benji e Fede - Elodie e Fedez tra gli ospiti dei Giochi Senza Barriere con Bebe Vio e i ragazzi di Amici : come seguire l’evento : Annunciati gli ospiti dei Giochi Senza Barriere 2018, in programma giovedì 14 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma. L'evento benefico annuale giunto all'ottava edizione ha lo scopo di promuovere l'integrazione fra ragazzi disabili. I Giochi Senza Barriere 2018 sono ideati dall'Associazione art4sport ONLUS, nata in seguito alla vicenda che ha colpito la campionessa paralimpica Bebe Vio. Infatti, l'associazione appartiene ai suoi ...

Microsoft progetta la nuova Xbox - ma il futuro dei Giochi sarà come Netflix - : ... una ottima notizia anche per gli utenti Mac Le novità software di Apple sono arrivate con la WWDC 2018 ed ora dall'E3 arrivano tutte le novità che riguardano il mondo dei videogiochi e delle console:...

Anche i creatori di Batman : Arkham puntano ai Giochi come servizi? : Che i giochi come servizi, i "game as service", siano uno dei possibili trend chiave di questi ultimi mesi è palese Anche se diverse software house storicamente legate a giochi più o meno story-driven e single-player stanno comunque promettendo di non deludere i tanti giocatori che ancora cercano e apprezzano questo tipo di produzioni.Rocksteady, uno dei team più apprezzati degli ultimi anni grazie al lavoro svolto con un personaggio iconico ...

Tra i nuovi Giochi gratuiti in arrivo in Origin Access ci sono perle come Tyranny e Abzu : Non si può negare chela bontà di un servizio dipenda inevitabilmente anche dai gusti di ogni singolo giocatore ma nel corso dei mesi EA Access e la controparte PC, Origin Access, hanno dimostrato di essere delle qualità assolutamente lodevoli e iniziative degne di essere tenute attentamente d'occhio. Uno dei pregi principali di questo servizio in abbonamento? Il Vault, una sezione in continua espansione che propone agli abbonati moltissimi ...

PES 2018 è stato scelto come titolo competitivo per i prossimi Giochi Asiatici 2018 di Jakarta-Palembang : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi che PES 2018 è stato scelto come titolo competitivo dimostrativo per la diciottesima edizione dei Giochi Asiatici, l'importante manifestazione sportiva che si terrà nel 2018 a Jakarta e Palembang.I Giochi Asiatici sono un evento sportivo continentale organizzato da OCA (Olympic Council of Asia), inizieranno il 18 agosto e vedranno, per la prima volta, la presenza di tornei eSport dimostrativi. ...