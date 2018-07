Gigi e Ross a Blogo | Sbandati non si farà | è una ferita VIDEO

blogo

(Di venerdì 6 luglio 2018) Non mancheranno gli impegni televisivi a, volti di punta di Rai2.li ha incontrati ieri sera a margine della presentazione romana dei palinsesti Rai. In questa occasione il duo comico ha parlato per la prima volta di Quelli che il sabato, il programma che condurranno il sabato pomeriggio con Andrea Delogu e Gabriele Corsi.Sarà un contenitore diverso da Quelli che il calcio della domenica. Perché dura di più e perché si occupa della Serie B. Non possiamo anticipare tante cose, anche perché... non le sappiamo, ma sarà una sorta di vetrina per la Rai. Sarà anche una prova generale, in quanto parleremo anche dell'anticipo di Serie A. prosegui la lettura: "non si, è una" () pubblicato su TVBlog.it 06 luglio 2018 15:57.