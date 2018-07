Giappone : a maggio leading index sale a 106 - 9 punti : Roma, 6 lug. (AdnKronos/dpa) – A maggio cresce più del previsto il leading index Giapponese, che misura le aspettative sull’attività economica futura. Secondo i dati preliminari diffusi oggi dall’Ufficio di Gabinetto, l’indice è salito a 106,9 punti dai 106,2 punti di aprile rispetto ai previsti 106,6 punti. Si tratta del valore più alto dallo scorso novembre quando si erano registrati 107,4 punti. Il coincident ...

Giappone - disoccupazione in calo a maggio e migliore delle attese : In diminuzione la disoccupazione in Giappone . Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che a maggio il tasso di disoccupazione è calato al 2,2% , risultando ...

Giappone : crescita produzione industriale al 4 - 2% in maggio : Secondo quanto comunicato su base preliminare dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in maggio la produzione industriale è aumentata in Giappone del 4,2% annuo, in ulteriore miglioramento rispetto al 2,6% della lettura finale di aprile , 2,4% in marzo, ...

Giappone - deludono le vendite al dettaglio di maggio : Teleborsa, - A due velocità i consumi in Giappone. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria , METI, , nel mese di maggio le vendite al dettaglio sono calate ...

Giappone - deludono le vendite al dettaglio di maggio : A due velocità i consumi in Giappone. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria , METI, , nel mese di maggio le vendite al dettaglio sono calate su base ...

Giappone : vendite retail cresciute dello 0 - 6% annuo in maggio : Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e Industria, in maggio le vendite retail sono cresciute in Giappone dello 0,6% annuo, in decisa frenata rispetto all'1,5% di aprile , 1,0% in marzo, e contro l'1,4% del consensus ...

Giappone : a maggio prezzi produzione +1% su anno : Roma, 26 giu. (AdnKronos/Dpa) – A maggio i prezzi alla produzione sono aumentati dell’1% su base annua. Lo rende noto la Banca del Giappone. Si tratta di un dato in linea con le aspettative e invariato rispetto al precedente mese di aprile. Su base mensile, si è registrato un rallentamento con una diminuzione dello 0,1% dopo l’aumento congiunturale dello 0,2% di aprile. L'articolo Giappone: a maggio prezzi produzione +1% su ...

Giappone - cresce lievemente l'inflazione a maggio : Teleborsa, - Torna a salire l'inflazione in Giappone. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, nel mese di maggio, l'indice dei prezzi al consumo , CPI, ha registrato una variazione positiva dello 0,...

Giappone - bilancia commerciale negativa a maggio : Teleborsa, - La bilancia commerciale del Giappone fa registrare un passivo peggiore delle attese. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone , MOF, , nel mese di maggio, la bilancia commerciale ...

In Giappone si diventerà maggiorenni a 18 anni e non più a 20 : Il Parlamento del Giappone ha approvato mercoledì una riforma del codice civile – la prima in 140 anni – che tra le altre cose abbassa l’età in cui i cittadini saranno considerati maggiorenni da 20 a 18 anni. Grazie alla The post In Giappone si diventerà maggiorenni a 18 anni e non più a 20 appeared first on Il Post.