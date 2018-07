Gentiloni | governo su scia onda globale

Gentiloni si scaglia contro Lega e M5S : "Governo pericoloso" : Infatti, Gentiloni aggiunge: 'Se uno facesse il costo economico degli annunci di questi 2-3 mesi, registrerebbe già alcuni significativi danni alla nostra economia che si possono stimare già in ...

Paolo Gentiloni : “Governo pericoloso - può fare male all’Italia e ci è già costato più di 5 miliardi” : Secondo l'ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, il governo M5s-Lega è "pericoloso" e può fare male all'Italia, tanto da esser già costato "più di 5 miliardi e mezzo" di euro in un mese o poco più. In un'intervista a La Stampa, l'esponente del Pd parla anche del suo partito e commenta le prime mosse dell'esecutivo su migranti e lavoro.Continua a leggere

Comunali - Gentiloni : Pd non è morto - ora alternativa a governo Salvini : "Il #Pd deve cambiare da cima a fondo, ma la notizia della sua morte era fortemente esagerata. C'è bisogno di #alternativa al governo a guida Salvini". Lo ha scritto su twitter l'ex premier Paolo ...

Gentiloni avverte il nuovo governo : 'Strada delle apertura alla Russia è pericolosissima' : 'Perchè le istituzioni - spiega l'ex premier - non sono scatolette di tonno e l'ultima cosa da fare è presentarci come un'Italia che tradisce i suoi fondamenti' -

Pd : Gentiloni in campo - ricostruire alternativa governo/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Per Martina la ricostruzione di un’alternativa dovrà essere il cuore del congresso dem. “Penso che si debba fare un lavoro di ripartenza e rilancio per l’alternativa a Lega e Cinque Stelle. E sono d’accordo con chi come Prodi indica innanzitutto un nuovo impegno di apertura e coinvolgimento. Io ho sempre pensato il nostro prossimo congresso così”.E ancora Delrio: “Nelle ultime settimane ho ...

Pd : Gentiloni in campo - ricostruire alternativa governo/Adnkronos : Roma, 8 giu. (Adnkronos) – Candidato alla segreteria, no. O meglio, troppo presto per dirlo. Ma Paolo Gentiloni garantisce di essere in campo per dare il suo contributo a “ricostruire un’alternativa di governo”. Da subito. Anche perchè, “prima o poi servirà e dobbiamo essere pronti”. Per la prima volta dopo l’insidiamento del nuovo governo l’ex-premier, ospite a Bologna di RepIdee, inizia a ...

Gentiloni : no a governo aggressivo. Ma quando si mette a governare? : Roma, 8 giu. , askanews, Un invito al neo premier Giuseppe Conte, oggi impegnato in Canada al G7 il suo primo appuntamento internazionale affinchè 'l'Italia faccia l'Italia' perchè 'l'ultima cosa che ...

Rottura di alleanze e stop alle sanzioni russe - Gentiloni avverte il nuovo governo : "Strada pericolosissima" : "L'ultima cosa che ci possiamo permettere è quella di presentarci come un'Italia che tradisce i suoi fondamenti di politica estera e di collocazione internazionale. Conte faccia il presidente del Consiglio dell'italia che abbiamo sempre avuto in questi decenni a livello internazionale". Intervistato dal direttore Mario Calabresi a Repubblica delle idee, l'ex premier Paolo Gentiloni avverte sui rischi di una Rottura delle alleanze e sullo ...

Xylella - Commissione Ue : ‘Rischi per le api con il pesticida usato per combatterla’. M5s : ‘Governo Gentiloni piegato a lobby’ : “Rischi per le api in caso di usi esterni dell’Imidacloprid“, il pesticida che il governo Gentiloni ha scelto per combattere la diffusione della Xylella in Puglia. È questo l’allarme lanciato dalla Commissione europea in risposta a un’interrogazione presentata dall’eurodeputata del Movimento 5 stelle Rosa D’Amato il 23 aprile scorso. Un pericolo, quello derivante dall’Imidacloprid, confermato dalle relazioni dell’Autorità ...

Governo - il passaggio della campanella tra Gentiloni e Conte : Con la tradizionale cerimonia della campanella tra il premier uscente Paolo Gentiloni e il suo successore Giuseppe Conte ha sancito l'avvicendamento tra il vecchio e il nuovo Governo che questa serà ...

Governo - passaggio di consegne tra Conte e Gentiloni : Molto soddisfatto il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria , che ha parlato di una squadra di Governo "ottima".