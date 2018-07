Genova Vendevano sul web medicinali falsi e pericolosi

romadailynews

(Di venerdì 6 luglio 2018) Vendevano sul web medicinali contraffatti, in realtà pericolosi per la salute dei cittadini che si rivolgevano ai siti gestiti senza rispetto per i malati. Si chiama "Finta molecola" l'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Genova, in collaborazione con l'Agenzia delle dogane, che ha permesso di mettere fine al commercio online di medicinali contraffatti. Sequestrata oltre 1 tonnellata di farmaci e bloccata la successiva diffusione mediante siti web dedicati. I medicinali, spiegano le Fiamme gialle, risultavano pericolosi per la salute.