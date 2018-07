Gemma Galgani incontra Sona | “Finalmente una gioia” VIDEO

UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani incontra Claudio Sona : boom di like su Instagram! (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Da Sossio Aruta e Ursula Bennardo a Nicola e Jara: ecco come procedono le storie d'amore nate quest'anno in studio(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 15:30:00 GMT)

Uomini e Donne/ Bacini freschi per i fan di.... Gemma Galgani! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Il pubblico dice basta alle solite scene di Gemma Galgani e spera a settembre di trovare novità. La redazione accontenterà queste richieste?(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 12:51:00 GMT)

Temptation Island 2018 al via il 9 luglio con Gemma Galgani guest star : una coppia pronta a scoppiare al primo falò? : Il momento topico è finalmente arrivato e tutti coloro che sono in astinenza da Uomini e donne da lunedì avranno il loro bel da fare con Temptation Island 2018. La quarta edizione (ufficialmente la quinta per chi ha seguito Vero Amore) prenderà il via proprio il 9 luglio nel prime time di Canale 5 e sembra già che al primo falò Filippo Bisciglia, confermatissimo alla "conduzione", avrà il suo bel da fare. Secondo le prime anticipazioni sembra ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e il suo segreto : "Ecco come ho conquistato Giorgio Manetti!" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani riuscirà a riconquistare Giorgio Manetti? Intanto la dama ci svela il suo segreto con gli Uomini...(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 07:35:00 GMT)

Gemma Galgani pensa all’amore : la novità dopo Uomini e Donne : Uomini e Donne: Gemma Galgani innamorata? La novità Gemma Galgani continua ad essere al centro del gossip nonostante la fine di Uomini e Donne. In queste ore la Galgani ha postato su Instagram una foto in compagnia di una sua piccola fans commentando: “Dove c’è amore ci sono io! L’amorevolezza di questa bimba mi ha emozionata […] Buona estate a tutti”. Gemma Galgani pensa all’amore, questa volta però non ha ...

Simona Ventura - ansia per figlio Niccolò Bettarini accoltellato/ Solidarietà social : da Noemi a Gemma Galgani : Simona Ventura in ansia per il figlio Niccolò Bettarini accoltellato a Milano: ultime notizie, "non rischia la vita" il primo commento di Super Simo. Rapporto strettissimo dopo separazione(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 08:18:00 GMT)

Gemma Galgani - da UOMINI e DONNE a TEMPTATION ISLAND!!!! : Da lunedì 9 luglio 2018, Canale 5 manderà in onda la sesta edizione di TEMPTATION Island, reality show sui sentimenti condotto da Filippo Bisciglia per il quinto anno consecutivo. Tra i protagonisti della nuova serie ci saranno anche Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri, coppia nata all’interno del dating show UOMINI e DONNE (la cui conduttrice è Maria De Filippi, autrice tra l’altro di TEMPTATION Island). La vera novità consiste ...

Gemma Galgani : tutto sulla dama più chiaccherata della televisione : Io stupii tutti riuscendo a farlo arrivare puntuale a 40 spettacoli consecutivi '. Gemma Galgani e Walter Chiari Ma Gemma da giovanissima si è sposata , aveva 19 anni e si è innamorata di un suo ...

Uomini e donne - Gemma Galgani torna insieme a Giorgio Manetti : sull'ipotesi parla ora Maria De Filippi : I fan storici di Uomini e donne da tempo si interrogano sul possibile ritorno di fiamma tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti . Le ultime indiscrezioni della dama torinese avevano fatto sospettare a un ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Tina Cipollari amiche? Maria De Filippi svela l'arcano (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani e Tina Cipollari hanno fatto davvero pace? Maria De Filippi dice la sua al settimanale In Famiglia(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 07:35:00 GMT)

