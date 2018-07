Gelato | operazione trasparenza «I gusti artigianali si riconoscono dal colore e dalla

qneconomia.quotidiano

: ... e pergiunta con laCOMPLICITA'del GovernoBERLUSCONIche non fece una grinza, anzi favorì comportamenti scorretti:… - drangelocapone : ... e pergiunta con laCOMPLICITA'del GovernoBERLUSCONIche non fece una grinza, anzi favorì comportamenti scorretti:… - Wineclubitaly : Ecco 60 gelaterie italiane autenticamente artigianali: Operazione Trasparenza! -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Storia, scienza, produzione, degustazione, una bibbia per il consumatore. Gelatieri per ilè nata per promuovere la cultura dele ha lanciato l'. Perché? «Per dare ...