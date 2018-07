Gaeta | anziano porta al mare foto della moglie | la foto che commuove

ilgiornale

: Porta la moglie (in foto) a guardare il mare: l'amore per sempre di un anziano - Corriere : Porta la moglie (in foto) a guardare il mare: l'amore per sempre di un anziano - Corriere : Porta la moglie (in foto) a guardare il mare: l'amore per sempre di un anziano di Gaeta - - HuffPostItalia : Porta tutti i giorni la foto della moglie al mare di Gaeta: il gesto dell'anziano commuove tutti -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Ogni giorno lo stesso gesto. Profondo, semplice, quasi incredibile se si pensa alla società di oggi. Ma è quello che avviene da tempo a, dove un signore ormai, la cui identità non si conosce,tutti i giorni con sé laincorniciata, si siede sul muro guardando ile rimane in silenzio, piangendo.Un gesto talmente profondo e commovente che è stato notato dai bagnanticittà. Alcuni di essi l'hanno voluto immortalare. E una, fra le tante, è stata pubblicata su Facebook diventando immediatamente virale."Sono giorni che viene non conosco questa splendida persona: so soltanto che il suo è stato sicuramente un grande amore l'ho visto piangere e credo che uomini del genere non nascano più. Un abbraccio forte caro amico sei un grande uomo", scrive Giorgio Moffa sul social network. E ladell', oltre ad avere migliaia di condivisioni, ...