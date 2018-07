Furto in abitazione a Comiso | presi in flagranza di reato

Cremona : Furto aggravato in abitazione - un arresto : Milano, 26 mag. (AdnKronos) - I carabinieri di Rivolta d’Adda (Cremona), in collaborazione con i colleghi di Vailate, hanno arrestato un 35enne per furto aggravato in abitazione. L'uomo, riconosciuto da un vicino di casa mentre scappava in bici dopo aver rubato denaro e alcuni oggetti in oro, è stat

Ancora paura a Fidene : nuovo tentativo di Furto in abitazione : Roma: polizia indaga su quanto accaduto Roma – Nuovamente tensione e paura a Fidene. Nella serata di ieri altro tentativo di scasso in un’abitazione della zona. Episodio avvenuto in via Pieve a Nievole. Il tutto arriva solo a qualche giorno di distanza dalla violenta rapina in casa subita da un anziano preso a bastonate dai ladri nella vicina via San Gimignano. Ieri sera i ladri hanno rotto il vetro di una finestra per entrare ...

Furto in abitazione e cassaforte sventrata - pubblica foto del ladro : 'Aiutatemi a trovarlo' : Furto in abitazione , la derubata pubblica sui social la foto di uno dei due ladri ritratto dalle telecamere, con la torcia in bocca, mentre rovista a volto scoperto. E' successo a Castiglion Fibocchi ...