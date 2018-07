Fumo in cabina su aereo a Malpensa | passeggeri visitati dal 118

Malpensa - Fumo in cabina aereo : 178 passeggeri soccorsi e visitati : Paura su un aereo in transito all'aeroporto di Malpensa, Varese,, a causa del fumo che ha invaso la cabina. Il 118 ha fatto sapere che i 178 passeggeri a bordo sono stati tutti visitati nell'...

Malpensa - Fumo in cabina aereo : 178 passeggeri soccorsi e visitati : Paura su un aereo in transito all'aeroporto di Malpensa, Varese,, a causa del fumo che ha invaso la cabina. Il 118 ha fatto sapere che i 178 passeggeri a bordo sono stati tutti visitati nell'...

Motore va a fuoco - Fumo in cabina : paura su un volo easyJet per Creta in partenza da Malpensa : di Simone Pierini Lunghi momenti di paura su un volo e asyJet in partenza da Malpensa in direzione Heraklion, sull'isola di Creta, in Grecia. Appena partito il comandante ha lanciato l'allarme per un ...

Motore va a fuoco - Fumo in cabina : paura su un volo easyJet per Creta in partenza da Malpensa : Lunghi momenti di paura su un volo easyJet in partenza da Malpensa in direzione Heraklion, sull'isola di Creta, in Grecia. Appena partito il comandante ha lanciato l'allarme per un...

Fumo in cabina : paura sull'aereo a Malpensa : Un denso funo all'interno della cabina del velivolo ha gettato nel panico i 178 passeggeri a bordo: visitati all'ambulatorio dell'aeroporto, stanno tutti bene

Fumo da una cabina elettrica : domenica di paura alla stazione di Napoli : Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio alla stazione Centrale di Napoli per un corto circuito che ha prodotto l'uscita di Fumo da una cabina elettrica situata all'interno di un locale commerciale. '...

Giappone : Fumo in cabina - evacuati 100 passeggeri volo Ana : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve