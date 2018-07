Frosinone - sul neutro gare a porte chiuse : ANSA, - ROMA, 6 LUG - La 1a Sezione della Corte Sportiva D'Appello Nazionale ha rigettato il ricorso del Frosinone avverso le sanzioni dell'ammenda di 25mila euro e l'obbligo di disputare 2 gare a ...

Frosinone - nuova idea sulla trequarti : intanto arriva Sportiello - la formula dell’affare : Frosinone, arriva Sportiello dall’Atalanta, il portiere difenderà i pali del club frusinate nella prossima stagione Il Frosinone ha preso Sportiello dall’Atalanta, le parti hanno raggiunto l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. La società laziale però non intende fermarsi e, secondo quanto rivelato da Skysport, avrebbe messo gli occhi su un trequartista da aggiungere alla rosa di ...

Frosinone scatenato sul mercato : in arrivo una “pioggia di colpi” : Frosinone show nelle ultime ore di calciomercato, il tecnico frusinate Longo sarà soddisfatto delle mosse della proprietà: i dettagli Il Frosinone si appresta a sbaragliare il mercato con una serie di acquisti ravvicinati utili a rafforzare la rosa a disposizione di mister Longo. La società laziale è scatenata e, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, sarebbe in procinto di concludere il prestito di Locatelli dal Milan, sul ...

Frosinone - le ultime novità dal mercato sull'attacco : Frosinone alla ricerca di un centravanti per dare maggior soluzioni a mister Longo in vista del campionato di serie A Il Frosinone punta a confermarsi nella prossima Serie A, dopo la bella promozione ...

Cinghiali : “In provincia di Frosinone danni incalcolabili sulla raccolta del grano” : “Le istituzioni persistono nel trascurare il fenomeno dei danni da fauna selvatica mentre i Cinghiali si moltiplicano e continuano la loro opera di devastazione sull’intero territorio della provincia di Frosinone”. È questo l’allarme lanciato, riferisce una nota, dalla Copagri Frosinone-Latina, “raccogliendo le numerose segnalazioni che giornalmente pervengono negli uffici dell’Ente da parte di coltivatori ...

Ricorso Palermo respinto/ Frosinone in serie A - la Corte sportiva d'appello conferma il risultato dei play off : La Corte sportiva d'appello ha omologato il risultato tra Frosinone e Palermo respingendo il Ricorso dei siciliani. La compagine ciociara è ufficialmente in serie A(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 11:05:00 GMT)

Frosinone-Palermo - risultato omologato. Solo una multa ai ciociari : Per il lancio durante la partita di oggetti, alcuni dei quali hanno colpito un arbitro addizionale, e di alcuni palloni nel tentativo di interrompere le azioni di gioco, ma anche per l'invasione al ...

