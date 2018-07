Frosinone | che colpo | il nuovo portiere è Sportiello

Roma - il 20 luglio a Frosinone amichevole contro l'Avellino : Prende forma il ritiro pre campionato della Roma. La squadra di Di Francesco si radunerà il 7 luglio a Trigoria e comincerà la preparazione in vista della prima giornata di campionato. Tredici giorni ...

Palermo - respinto anche il ricorso in appello : Frosinone in Serie A : La Corte Sportiva d'appello Nazionale ha nuovamente rigettato il reclamo del club rosanero, che aveva chiesto lo 0-3 a tavolino per la gara col Frosinone. L'articolo Palermo, respinto anche il ricorso in appello: Frosinone in Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il caso “Maurizio Stirpe” - l’uomo che esporta nel mondo Frosinone : Roma. Tutte le strade portano in questi giorni a Frosinone, città la cui squadra di calcio è tornata in serie A al termine della rocambolesca finale playoff con contestazione del Palermo, palloni un po’ grossier volati in campo dalla panchina, arbitro contestato, ricorso respinto, guerra verbale e d

Scontro Frosinone-Palermo : ecco perché il giudice sportivo ha omologato la vittoria dei ciociari decisiva per la A : L'esito della finale dei play off di Serie B vinta dal Frosinone, almeno per ora, è al sicuro. In A approda il club ciociaro dopo il 2-0 inflitto in campo al Palermo sabato sera al 'Benito Stirpe'. Il ...

Frosinone-Palermo - ecco le decisioni del Giudice Sportivo : che stangata per i ciociari : Il Giudice Sportivo ha omologato il risultato del campo, comminando però al Frosinone la sanzione di due gare a porte chiuse e 25.000 euro di ammenda Reclamo respinto e risultato omologato, Frosinone-Palermo resta valida, così come la promozione dei ciociari in serie A. Niente da fare dunque per i rosanero, che vedono dunque bocciato dal Giudice Sportivo il ricorso presentato dopo la sconfitta subita sabato allo Stirpe. Stadio che rimarrà chiuso ...

Calcio LIVE - Frosinone-Palermo in DIRETTA : orario d’inizio e su che canale vederla in tv. In palio la Serie A : Oggi, alle ore 20.30, il “Benito Stirpe” di Frosinone si stringerà vicino alla propria squadra, nel ritorno dell’atto finale dei playoff di Serie B contro il Palermo. La formazione di Moreno Longo, sconfitta 2-1 all’andata, ha un solo risultato per centrare l’obiettivo promozione: vincere. Non ci sono alternative per i gialloazzurri che confidano nel fattore campo e sulla spinta dei propri supporters. Servirà uno ...

Palermo e Frosinone giocheranno la finale dei playoff di Serie B : Il Frosinone si è qualificato alla finale dei playoff di Serie B dopo aver pareggiato 1-1 la semifinale di ritorno contro il Cittadella, giocata domenica sera allo stadio Benito Stirpe. Il Frosinone ha passato il turno con un risultato complessivo The post Palermo e Frosinone giocheranno la finale dei playoff di Serie B appeared first on Il Post.

LIVE Serie B - ultima giornata in DIRETTA : Frosinone - Parma e Palermo si giocano la promozione. Che bagarre per la salvezza! : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di Serie B che ci svelerà gli ultimi verdetti, prima dei play-off. L’Empoli ha già vinto il campionato ed è da tempo certo del ritorno in A dopo una sola stagione. Manca ancora una vittoria al Frosinone per l’aritmetica certezza della promozione: ottenendo i tre punti contro il Foggia i ‘canarini’ farebbero festa. Il torneo convive da mesi con la ...

