Frena l' economia italiana

PIL - confermati i segnali di Frenata dell'economia : "L'indicatore anticipatore evidenzia una nuova decelerazione consolidando uno scenario di contenimento dei ritmi di crescita dell'economia ", rivela l'Istituto di via Cesare Balbo, dopo aver ...

Intesa Sanpaolo : l'economia del Lazio consolida la ripresa - ma è a rischio Frenata : Delle oltre 15mila imprese «campioni» in Italia , con una crescita del fatturato superiore al 15% tra il 2011 e il 2016, 708 sono nella regione

Brusca Frenata per l'economia tedesca. Giù gli ordinativi industriali : ROMA - Ordini in calo per l'industria tedesca. Secondo l'istituto di statistica Destatis, nello scorso aprile si è registrata una flessione di nuovi ordinativi del 2,5% rispetto al mese precedente ...

Euro in Frenata per l'economia e il super-dollaro : L'Euro scende sotto quota 1,17. E si riporta sugli stessi livelli di novembre. A inizio febbraio con un Euro si potevano acquistare 1,25 dollari. In

Euro in Frenata per l’economia e il super-dollaro : L’Euro scende sotto quota 1,17. E si riporta sugli stessi livelli di novembre. A inizio febbraio con un Euro si potevano acquistare 1,25 dollari. In meno di tre mesi la divisa...

Germania - Bundesbank ritiene che Frenata economia è solo temporanea : Per gli economisti della banca centrale tedesca, però, l'outlook è ancora positivo ed i fattori che stanno condizionando e rallentando la più grande economia europea hanno un carattere di ...

Germania - Bundesbank ritiene che Frenata economia è solo temporanea : Per gli economisti della banca centrale tedesca, però, l'outlook è ancora positivo ed i fattori che stanno condizionando e rallentando la più grande economia europea hanno un carattere di ...

Confcommercio : continua Frenata economia : ANSA, - ROMA, 15 MAG - I dati statistici congiunturali continuano a mostrare segnali contradditori che inducono a valutare con prudenza le prospettive a breve dell'economia italiana. E' questa la valutazione di Confcommercio che stima per il mese di maggio una variazione congiunturale nulla del pil mensile e una variazione tendenziale dell'1% , 1,1% ad aprile, , ...

Economia Frena - inflazione sotto controllo : Bce conferma bazooka : Rallenta l'Economia dell'eurozona e si trascina dietro l'inflazione. Lo ha sottolieato Peter Praet, capo economista della Banca centrale europea secondo cui si sono fatti ampi progressi nel sentiero di ritorno ...

Cresce l'occupazione ma l'economia Frena : ROMA Bene l'occupazione ma l'economia frena. Dall'Istat arrivano due dati in chiaroscuro. Da una parte, il tasso di occupazione al 58,3% a marzo , ai massimi dal 2008, con 62.000 occupati in più rispetto a febbraio , +0,3%, e la ...