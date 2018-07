Francia-Uruguay 2-0 | Mondiali 2018 | Galletti in semifinale | Varane e Griezmann decisivi

L'Uruguay senza Cavani non punge : la Francia vince e vola in semifinale : E' la Francia la èprima semifinalista del Mondiale di Russia 2018. I Bleus hanno battuto 2-0 L'Uruguay, priva di Cavani (comunque in panchina) con le reti di Varane e Griezmann. Sul...

La Francia è la prima semifinalista : Uruguay battuto 2-0 : Nel primo quarto di finale dei Mondiali di Russia 2018, la Francia batte 2-0 l'Uruguay ed è la prima semifinalista. Gara intensa ed equilibrata sbloccata al 40' dal colpo di testa di Varane su punizione battuta da Griezmann. Lo stesso Griezmann trova il raddoppio al 61' con la complicità di Muslera che si lascia sfuggire un sinistro centrale per il raddoppio transalpino che chiude i conti. Deschamps aspetta la vincente tra Brasile e Belgio.

Uruguay-Francia 0-2 - Mondiali 2018 : pagelle e tabellino : Uruguay-Francia, quarti Mondiali di Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultati, pagelle, tabellino e sintesi.

Mondiali Russia 2018 - l’incontenibile Francia vola in semifinale : crolla l’Uruguay - orfano di Cavani e vittima di Muslera : Mondiali Russia 2018, Francia in semifinale dopo un incontro perfetto contro l’Uruguay, adesso attende la vincente della gara tra Belgio e Brasile Mondiali Russia 2018, la Francia è la prima semifinalista della competizione. I “galletti” di Deschamps hanno superato l’Uruguay in maniera netta, convincente, mostrandosi una delle squadre più forti di questo Mondiale. Una gara quasi perfetta da parte di Griezmann e ...

Uruguay Francia 0-2 : gol di Varane e Griezmann - papera Muslera - . Risultato dei quarti Mondiali - diretta LIVE : Uruguay-Francia 0-2 LIVE 40' Varane, 61' Griezmann Tabellino Uruguay, 3-5-2, : Muslera; Caceres, Godin, Gimenez; Laxalt, Vecino, Torreira, Bentancur, 59' C Rodriguez,, Nandez, 73' Urretaviscaya,; ...

Uruguay-Francia 0-2 - Mondiali 2018 : risultato e cronaca in diretta live : Uruguay-Francia, quarti Mondiali di Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultati, pagelle, tabellino e sintesi.

Mondiali Russia 2018 - Francia avanti sull’Uruguay grazie anche al miracolo di Lloris : parata folle! [VIDEO] : Mondiali Russia 2018, Lloris autore di una parata fantastica sul laziale Caceres, la Francia ringrazia il suo portiere Mondiali Russia 2018, Lloris autentico protagonista del primo tempo della gara tra Uruguay e la sua Francia. I transalpini sono in vantaggio per una rete a zero, un vantaggio mantenuto grazie ad un miracolo del portiere del Tottenham che ha neutralizzato un colpo di testa di Caceres con una parata fantastica. Ecco il ...