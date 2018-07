Francia sempre più convincente | è semifinale Mondiale | l’Uruguay non può nulla senza ...

L’Abarth 124 rally sempre più competitiva - ottimi piazzamenti nei rally di Francia e Repubblica Ceca : Nel rally e di Antibes, in Francia , secondo posto in R-GT del giovanissimo Nicolas Ciamin (FRA): ottimi piazzamenti anche in Repubblica Ceca L’Abarth 124 rally continua a crescere in termini di performance e affidabilità. I risultati dello scorso weekend confermano che l’auto dello Scorpione ha già raggiunto un ottimo livello prestazionale. In Francia , nel rally e di Antibes, il giovane Nicolas Ciamin (FRA) e il suo navigatore Thilbaut ...

Valentino Rossi - GP Francia 2018 : “La Yamaha va sempre bene a Le Mans - sono fiducioso. Elettronica? Non so quando risolveremo” : Valentino Rossi non sta attraversando un buon momento, la stagione non è iniziata nel migliore dei modi ma il Dottore si è presentato fiducioso alla conferenza stampa del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend a Le Mans. Queste le dichiarazioni rilasciate dal centauro di Tavullia: “Veniamo da un momento difficile perché non so né molto veloce né molto forte. Nei test di Jerez e delMugello non ...