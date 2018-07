Fortnite | la modalità Parco Giochi diventerà permanente

La modalità Parco Giochi di Fortnite verrà rimossa a brevissimo : Era richiestissima da milioni di fan, è arrivata con parecchi problemi che hanno costretto a dei rinvii e ora sta nuovamente per "scomparire" da Fortnite. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente della modalità Parco Giochi.Come riportato da Eurogamer.net, Epic Games ha annunciato che la modalità verrà rimossa già la prossima settimana, in particolare il 12 luglio. In ogni caso Parco Giochi tornerà e lo farà con diverse novità e opzioni su cui gli ...

Fortnite incontra Mario Kart : un giocatore crea un tracciato sfruttando la modalità Parco Giochi : La modalità a tempo limitato Parco Giochi è tornata da poco disponibile per i numerosi giocatori di Fortnite e, a quanto pare, sono molti gli utenti che la stanno sfruttando per dare libero sfogo alla propria creatività.La modalità, infatti, permette di scorrazzare liberamente nella mappa, grazie alle risorse illimitate e alla presenza del respawn. Abbiamo già visto un giocatore realizzare un'intera città sfruttando Parco Giochi, ora, come ...

La modalità Parco Giochi di Fortnite permette di costruire un'intera città : Nella giornata di ieri Epic Games ha reso nuovamente disponibile la modalità a tempo limitato Parco Giochi ai numerosi giocatori di Fortnite.Come ormai saprete, questa modalità permette di scorrazzare liberamente per la mappa, grazie alle risorse illimitate e alla presenza del respawn. Ma, a quanto pare, c'è un giocatore, Sonny Evans, che ha sfruttato la modalità per realizzare un'impresa, costruire un'intera città. L'utente, in un'ora di ...

Fortnite : torna nuovamente disponibile la modalità a tempo limitato Parco Giochi : Arrivano grandi notizie per i numerosi giocatori di Fortnite in attesa del ritorno della modalità a tempo limitato Parco Giochi. Dopo essere stata rinviata a tempo indeterminato e dopo i grandi sforzi da parte di Epic, la modalità è tornata online.Come segnala VG247.com, Parco Giochi è stata introdotta con l'aggiornamento 4.5 della scorsa settimana e rappresenta una "variante di Battaglia Reale": nel corso delle partite, infatti, saranno a ...

Fortnite riaccoglie la modalità Parco Giochi - perchè prima release all’estero? : Procede senza sosta l'inarrestabile marcia Fortnite, l'ormai famigerato Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games che cavalca costantemente la cresta dell'onda dagli ultimi mesi dello scorso anno. Un semestre, quello che si è appena concluso, che lo ha incoronato come uno dei titoli più giocati di questo 2018 (qui trovate la grandissima community italiana, ricca di appassionati con cui confrontarvi quotidianamente), con il futuro che non ...

Epic continua a lavorare sulla modalità Parco Giochi di Fortnite : "progressi promettenti" : La modalità Parco Giochi sta diventando un piccolo cruccio per i giocatori di Fortnite, modalità che dopo essere stata promessa per la settimana scorsa è stata invece posticipata a data da destinarsi.Come riporta VG24/7, il team di sviluppo sta tenendo costantemente aggiornati i giocatori sulla situazione, e un nuovo tweet pubblicato oggi dal profilo ufficiale del gioco ha rassicurato i fan parlando di "progressi promettenti" raggiunti nel ...

Fortnite : la modalità Parco Giochi è stata rimandata alla settimana prossima : Epic Games ha condiviso poco fa di aver introdotto nuovamente la modalità a tempo 50v50 in Fortnite, si tratta di una modalità che i giocatori conoscono molto bene e che andrà a sopperire, con ogni probabilità, al ritardo della modalità Parco Giochi, la quale è stata rimandata alla prossima settimana.Le squadre giungeranno sulla mappa da due parti opposte, dividendo dunque la mappa in due metà popolate dalle due squadre. Se attraverseremo il ...

Fortnite : la modalità Parco Giochi rinviata a tempo indeterminato : A quanto pare la modalità Parco Giochi sta dando più problemi del previsto all'acclamato Fortnite ed Epic si ritrova costretta a un ennesimo rinvio, in questo caso a tempo indeterminato.A rivelarlo, come riportato da VG247.com, la stessa software house attraverso il profilo Twitter dedicato al gioco. La modalità che sarebbe dovuta tornare online nella giornata di ieri attualmente non ha una data di uscita. Sono necessari ulteriori test per i ...

Fortnite : dopo il rinvio - la modalità Parco Giochi arriverà oggi : Tantissimi giocatori di Fortnite attendevano pazientemente l'arrivo della modalità Parco Giochi, e sembra che proprio la fretta dei fan sia stata la causa dei gravi problemi che hanno reso impossibile giocarla e costretto Epic Games a rimuoverla prontamente dalle playlist del gioco.Per la felicità di coloro che sono rimasti delusi dall'intervento degli sviluppatori, il team ha annunciato che la modalità sarà resa nuovamente disponibile nella ...

Fortnite : la modalità Parco Giochi è stata rinviata : La modalità gioco Parco Giochi era attesa per il debutto per quest'oggi, ma come ci fa notare VG247 il lancio della modalità è stato rimandato per via di alcuni problemi inerenti il matchmaking.Questa modalità a tempo limitato da sfogo alla creatività dei giocatori: dovremo infatti costruire strutture e fare pratica con armi e oggetti e con i segreti della mappa di gioco il tutto senza nemici e pericoli, infatti se verremo fatti fuori potremo ...

Fortnite : l'aggiornamento 4.5 introdurrà la modalità a tempo limitato Parco Giochi e le Pistole Doppie : Questa mattina i server di Fortnite, dalle ore 10, risultano offline per la consueta manutenzione in vista del nuovo aggiornamento, che dovrebbe essere disponibile intorno alle ore 14. Nell'attesa, Epic Games ha pubblicato una lunghissima lista con tutte le novità dell'update 4.5, che potete leggere per intero sul sito ufficiale. Vi segnaliamo l'arrivo delle Pistole Doppie, della modalità a tempo Parco Giochi e di novità anche per la modalità ...

Problemi Fortnite al 27 giugno : novità aggiornamento 4.5 e modalità Parco Giochi : Ci siamo, finalmente oggi 27 giugno arriva l'aggiornamento 4.5 di Fortnite. Il gioco avrà dei Problemi e quindi sarà impossibile da giocare dalle ore 9:00 in Italia. Sarà il solito periodo di tempo per permettere ad Epic Games di aggiornare il gioco e nel frattempo rilasciare il changelog con le ultime novità. Si pensava che l'aggiornamento 4.5 sarebbe uscito ieri, ma con un Tweet lo sviluppatore ha fatto sapere invece che sarà disponibile da ...

Fortnite : in arrivo la modalità Playground : Fortnite è senza dubbio un gioco di grande successo, tuttavia se non ha mai avuto un tutorial per far fare le ossa ai nuovi arrivati, sembra che tutto questo stia per cambiare.Come riporta Gamingbolt, Epic Games ha annunciato che presto Fortinite riceverà la modalità Playground, stiamo parlando di una modalità più rilassata in cui i giocatori possono mettere a punto strategie, costruire, giocare con gli amici e tornare in gioco immediatamente ...

Fortnite : in arrivo la modalità a tempo limitato Parco Giochi : Dopo l'ormai classico leak per quanto riguarda le sfide della settimana 9 della stagione 4, torniamo a parlare di Fortnite e in particolare di una nuova modalità a tempo limitato in arrivo già questa settimana.Come segnalato da Fortnite Intel, il messaggio in-game è stato aggiornato confermando l'imminente arrivo della modalità Playground, Parco Giochi. La modalità in questione sarà già disponibile nel corso di questa settimana ma cosa possiamo ...