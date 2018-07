Formula 1 | GP Silverstone Anche il Circus s' interroga sul futuro di Cristiano Ronaldo

Formula 1 - a Silverstone Hamilton grande favorito : orari di prove e qualifiche : Lewis Hamilton è stato il più veloce al termine delle prime prove libere in vista del Gp di Gran Bretagna, decima prova del mondiale di Formula1 in programma domenica sul circuito di Silverstone. Il pilota britannico...

Formula 1 Gp Silverstone 2018 - libere1 nel segno delle Mercedes : Prime prove sul circuito britannico. Volano le Frecce d'argento. Vettel terzo Alle 15 le seconde libere

Formula 1 - GP Silverstone. Vettel : 'Forse qui non siamo i favoriti - ma credo nella macchina' : "L'anno scorso non siamo stati molto forti a Silverstone, ma ora vedremo. Probabilmente non siamo i favoriti in Gran Bretagna, ma credo che avremo ancora una buona macchina". Sebastian Vettel racconta ...

Formula 1 - GP Silverstone. Leclerc : 'A Silverstone sarà dura - soprattutto per le curve' : "Come detto in passato, la fiducia non è mai troppa perché guardo sempre gli aspetti negativi. Errori ce ne sono stati anche in Austria. Però ci sono stati momenti molto positivi, anche se mi aspetto ...

Domenica la gara, alle 15.10 su Sky Sport F1 sul canale 206. IL PROGRAMMA DI OGGI, GIOVEDÌ 5 LUGLIO Ore 16 conferenza stampa piloti F1 Ore 18 Paddock live Pit Walk

GP di Gran Bretagna - Silverstone : la casa della Formula 1 : La Formula 1 è pronta per un altro giro di giostra: dopo le trasferte di Francia e Austria, questo fine settimana si corre sullo storico circuito di Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna.Ci si sente a casa. Per il circus della F.1 questa è un po' un ritorno alle origini. Silverstone ospitò il primo Gran Premio della storia della categoria il 13 maggio del 1950 e, da quel momento, divenne sinonimo di motorsport in Gran Bretagna e ben ...

Formula1 - la guida tecnica completa al GP di Silverstone : Dopo il GP di Austria, dove la Ferrari ha riconquistato la leadership del mondiale piloti e costruttori, il Circus della Formula 1 si sposta in Gran Bretagna sul tracciato storico di Silverstone dove ...

Formula 1 - GP Gran Bretagna. Aspettando Silverstone : le ultime edizioni : 2017: Grand Chelem facile per Hamilton, mentre dietro a lui si consuma il crollo Ferrari. Raikkonen è dietro a Lewis, ma mai in grado di contrastarlo, mentre Vettel, saltato da Verstappen alla ...