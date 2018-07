Fondi Lega | “irritazione” del Quirinale per la richiesta di Salvini | no agli attacchi ai

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 luglio 2018) In missione nelle Repubbliche Baltiche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato raggiunto dall’ondata dello tsunami. Il leader leghista – travolto a sua volta dalla sentenza della Cassazione sui soldi del Carroccio truffati allo Stato – secondo i retroscena del Corriere della Sera e della Stampa ha cominciato a “pedinare” il capo dell Stato, in maniera asfissiante. È vero che gli ermellini hanno scritto nero su bianco, in otto pagine molto tecniche, che quei 49 milioni vanno sequestrati ovunque essi siano e questo potrebbe avere conseguenze ancora non definibili del fu partito dellaNord, ma il ministro dell’Interno, che già è stato criticato pesantemente da Anm e richiamato all’ordine dalleati (con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che gli ha ricordato che i verdetti vanno rispettati) non vuole ...