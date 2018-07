Fondi Lega | Di Maio | nessun imbarazzo

Di Maio : 'I Fondi della Lega? Riguarda i diamanti e lauree in Albania di Bossi. Nessun imbarazzo' : La Lega sta facendo la politica sull'immigrazione, noi la sosteniamo'. Salvini nei giorni scorsi aveva pressato il Quirinale per poter incontrare il capo dello Stato dal quale la Lega cercherebbe ...

Di Maio : 'Fondi Lega? Riguarda i diamanti e lauree in Albania di Bossi Nessun imbarazzo' : La Lega sta facendo la politica sull'immigrazione, noi la sosteniamo'. Salvini nei giorni scorsi aveva pressato il Quirinale per poter incontrare il capo dello Stato dal quale la Lega cercherebbe ...

Fondi Lega - Salvini non si arrende : 'Spero di vedere Mattarella il prima possibile' : 'Attendo rispettosamente la fissazione di una data' ha ripetuto stamattina il ministro dell'Interno. Il Capo dello Stato tornerà stasera dalla sua visita nei paesi baltici. Ma il clima non sembra ...

Fondi Lega - “irritazione” del Quirinale per la richiesta di Salvini : no agli attacchi ai giudici. Il ministro : “Io chiedo e aspetto” : In missione nelle Repubbliche Baltiche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato raggiunto dall’ondata dello tsunami Salvini. Il leader leghista – travolto a sua volta dalla sentenza della Cassazione sui soldi del Carroccio truffati allo Stato – secondo i retroscena del Corriere della Sera e della Stampa ha cominciato a “pedinare” il capo dell Stato, in maniera asfissiante. È vero che gli ermellini ...

M5s ha commesso un errore: ha pensato ingenuamente di ingraziarsi le toghe, e il suo alleato, la LEGA ora ne paga le conseguenze. Ma le toghe vogliono comandare.

Fondi Lega - fonti del Carroccio annunciano incontro al Quirinale| Gelo dal Colle : non ci risulta : Dal Carroccio viene fatta trapelare l'indiscrezione che ci sono in corso contatti con il Quirinale. Ma arriva una secca smentita

Fondi Lega - fonti Colle : 'Mattarella all'oscuro di qualunque contatto' : "Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è all'estero ed è all'oscuro di qualunque contatto". E' quanto afferma una fonte della deLegazione al seguito del Capo dello Stato in merito all'...