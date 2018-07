Foligno | Quintana inaugura ambulanza veterinaria

Foligno - PROGETTO LA QUINTANA A SCUOLA : FOLIGNO I bambini della SCUOLA dell'infanzia di Budino e quelli della primaria di Santa Caterina hanno vinto il concorso per la realizzazione di materiali educativi di promozione e comunicazione della ...

Foligno - ESCE LO SPECIALE QUINTANA DI "ECO" : FOLIGNO " Dopo aver raccontato FOLIGNO, adesso " ECO " , supplemento cartaceo di Umbria Cronaca, ESCE in edizione SPECIALE per la giostra della QUINTANA: 100 pagine a colori sulla Sfida in notturna di sabato 16 giugno, ma anche un viaggio nei dieci Rioni, interviste sul futuro dei ...