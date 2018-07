Findus | richiamati in via precauzionale alcuni prodotti ‘Minestrone’

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 luglio 2018) Roma, 6 lug. (AdnKronos) –, in linea con la sua politica di massima tutela dei propri consumatori e della qualità dei propri, sta conducendo un richiamo volontario in via del tuttodi‘Minestrone’. Lo rende noto il gruppo in un comunicato.La decisione, “volontaria e in via del tutto”, di richiamare questi, sottolinea la società “è stata presa a seguito della segnalazione del fornitore Greenyard, della potenziale contaminazione da Listeria di una partita di fagiolini, utilizzati in minima parte all’interno deioggetto del richiamo”.tiene a precisare che la categoria deioggetto del richiamo “prevede il consumo solo previa cottura, come chiaramente indicato sulle confezioni. La cottura del prodotto annulla ogni potenziale rischio per la ...